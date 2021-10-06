شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحيى الذكرى العاشرة لرحيل مؤسسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت شركة آبل الذكرى العاشرة لوفاة مؤسسها الراحل ستيف جوبز، مع عرض "ملفت للنظر" على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، ويعرض موقع الويب الخاص بشركة التكنولوجيا العملاقة مقطع فيديو يعرض لقطات من حياة جوبز، ولقطات له وهو يقدم "آيفون" في عام 2007 ولحظات أخرى من حياته المهنية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يعرض الموقع أيضا بيانا من عائلته يذكرنا بالمبتكر كمدرس "علمنا أن نكون منفتحين على جمال العالم، وأن نشعر بالفضول حيال الأفكار الجديدة، لنرى ما يقرب من الزاوية التالية، والأهم من ذلك كله أن نظل متواضعين".

وتوفي جوبز في 5 أكتوبر 2011 عن عمر يناهز 56 عاما بعد معركة استمرت ثماني سنوات مع سرطان البنكرياس.

وشارك الرئيس التنفيذي تيم كوك، الذي حل مكان جوبز في أغسطس 2011، الفيديو على حسابه على "تويتر"، إلى جانب اقتباس من المؤسس المشارك الراحل.

وكتب كوك: "يمكن للأشخاص ذوي الشغف تغيير العالم للأفضل. - SJ. من الصعب تصديق أن 10 سنوات مرت. نحتفل بك اليوم ودائما".

وانتقلت الصفحة الرئيسية لموقع آبل إلى صورة كاملة لجوبز عندما توفي، والتي تضمنت النص "ستيف جوبز 1955-2011".

وبالضغط على الصورة، كشف النص الإضافي: "فقدت آبل عبقريا ذا رؤية وإبداع، وفقد العالم إنسانا رائعا. أولئك من الذين حالفهم الحظ بمعرفة ستيف والعمل معه فقدوا صديقا عزيزا ومعلما ملهما. يترك ستيف وراءه شركة كان وحده من يستطيع بناءها، وستظل روحه هي أساس شركة آبل إلى الأبد".

ويوم الثلاثاء، شارك عملاق التكنولوجيا مقطع فيديو يزيد قليلا عن دقيقتين مع تصريحات جوبز يتحدث فيها عن أول كمبيوتر من شركة آبل، والذي قال إنه "الأداة الأكثر تميزا التي ابتكرناها [آبل] على الإطلاق".

ويواصل جوبز توضيح أن ابتكاراته لم تصنع فقط لتكون مبدعة، ولكن لمساعدة العالم على أن يكون أكثر إنتاجية أيضا.

وشارك جوبز في تأسيس شركة آبل مع ستيف وزنياك ورونالد واين في عام 1976، وباع الثلاثي في الأصل مجموعات أجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى ظهور أول منتج يعرف باسم Apple I.

ومن هناك، قام الفريق بتصميم أجهزة كمبيوتر أخرى، كل منها أكثر تقدما من الإصدارات السابقة، وفي عام 1984 قدموا ماكنتوش.

وفي عام 1998، انضم كوك إلى شركة Apple Corporate Materials for Compaq بعد أن دعاه جوبز لتولي منصب نائب الرئيس الأول للعمليات في جميع أنحاء العالم - في وقت كانت الشركة على وشك الإفلاس.

ولإقناع كوك بالانضمام، أخبره جوبز عن منتج جديد كان من المؤكد أنه سيحدث ثورة في عالم الكمبيوتر - وهو iMac G3 الأيقوني.

وتميز الكمبيوتر بتصميم ملون أطلق بعد فترة وجيزة من بدء كوك بالعمل في آبل، وساعد الشركة على أن تصبح القوة التقنية كما هي اليوم.

واستسلم جوبز لسرطان البنكرياس في عام 2011، لكن كوك قال مرات عديدة إنه يفكر في المؤسس الراحل كل يوم.

وشارك كوك الأخبار المحزنة عن وفاة جوبز للموظفين في رسالة بريد إلكتروني بعد فترة وجيزة من وفاته.