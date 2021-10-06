شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يملك فيس بوك وواتس آب وانستجرام و تويتر و تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر موقع فيس بوك بعد انقطاع الخدمة الذي أصاب مليارات المستخدمين لأكثر من ست ساعات ليلة الاثنين - وأثر أيضًا على خدمات أخرى بما في ذلك انستجرام و واتس آب، وقالت هندسة فيس بوك في البيان: "إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون"، "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن. شكرا لكم لتحمل معنا".

ولا تزال الشبكة الاجتماعية المشهورة دائمًا واحدة من أكثر التطبيقات والخدمات استخدامًا على مستوى العالم - ولكن فقط من يمتلك فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة الأخرى؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته ... من يملك الفيس بوك؟

تم تأسيس فيس بوك في الأصل في عام 2004 من قبل رفقاء السكن في جامعة هارفارد مارك زوكربيرج وإدواردو سافرين وأندرو ماكولوم وداستن موسكوفيتز وكريس هيوز.

وكان يُعرف في الأصل باسم The Facebook ، والمخصص للاستخدام من قبل طلاب جامعة هارفارد، ثم توسّع تدريجياً ليشمل العالم الأوسع، واعتبارًا من عام 2021 ، أصبح لديه 2.9 مليار مستخدم شهريًا.

وقد تم الإعلان عن الشركة في عام 2012 - مع زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر مساهم بنسبة 29.3% من أسهم الفئة "أ" في فيس بوك (تقدر قيمتها بنحو 54 مليار دولار )

ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين مديري الاستثمار The Vanguard Group Inc، التي تمتلك حصة 7.23%، ومستشاري الاستثمار Fidelity Management and Research ، بحصة 5.09%، ومجموعة أخرى لإدارة الاستثمار، T Rowe Price Associates ، التي تمتلك حصة 4.24٪.

واستحوذ فيس بوك على 91 شركة أخرى في جميع أنحاء العالم خلال فترة وجوده.

من يملك واتس آب؟

استحوذ فيس بوك على واتس آب مقابل صفقة بقيمة 19 مليار دولار في عام 2014، وقال مارك زوكربيرج عن الصفقة: "يستخدم فيس بوك Messenger على نطاق واسع للدردشة مع أصدقائك على فيس بوك ، و واتس آب للتواصل مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك والمجموعات الصغيرة من الأشخاص".

وأضاف "نظرًا لأن واتس آب و Messenger يقدمان مثل هذه الاستخدامات المختلفة والمهمة ، سنواصل الاستثمار في كليهما وجعل كل منهما منتجًا رائعًا للجميع"، وقد تأسست واتس آب في عام 2009 من قبل موظفي Yahoo! براين أكتون وجان كوم.

من يملك انستجرام؟

خدمة مشاركة الصور انستجرام مملوكة أيضًا لشركة فيس بوك ، التي استحوذت على الشركة في صفقة قيمتها مليار دولار في عام 2012، وأوضح زوكربيرج: "نعتقد أن حقيقة أن انستجرام مرتبط بخدمات أخرى بخلاف فيس بوك هو جزء مهم من التجربة".

"هذه علامة فارقة مهمة بالنسبة إلى فيس بوك لأنها المرة الأولى التي نشتري فيها منتجًا وشركة مع العديد من المستخدمين. نحن لا نخطط للقيام بالعديد من هذه الأشياء ، إن وجدت على الإطلاق ".

وقد تم إطلاق انستجرام ، الذي أسسه Kevin Systrom و Mike Krieger ، في عام 2010 في الأصل كتطبيق iOS لمستخدمي أيفون، قبل طرحه على أندرويد في عام 2012 قبل الاستحواذ عليه.

من يملك تويتر؟

تم تأسيس تويتر بواسطة Jack Dorsey و Noah Glass و Biz Stone و Evan Williams في عام 2006 ، وتم إطلاقه في يوليو من ذلك العام، حيث ولدت من رماد شركة أخرى ، Odeo ، والتي سمحت للمستخدمين بإنشاء وتسجيل ومشاركة ملفات podcast.

وقد أصبحت الشركة الآن شركة عامة ، حيث تمتلك الشركات الخاصة وشركات إدارة الاستثمار حوالي 80 ٪ من أسهمها، ومع ذلك ، فإن دورسي - وهو الرئيس التنفيذي لتويتر - لديه الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 2.25٪.

من يملك تيك توك؟

موقع مشاركة الفيديو تيك توك مملوك لشركة صينية، ByteDance، وهي نسخة دولية من موقع Douyin الصيني ، والذي تم طرحه في السوق الصينية في عام 2016.

وتم إصدار تطبيق تيك توك من قبل المطورين أنفسهم في بعض أنحاء العالم في عام 2017، على الرغم من أنه لم يكن متاحًا على iOS و أندرويد في جميع أنحاء العالم حتى عام 2018، بعد أن استحوذت ByteDance على تطبيق مشابه يُسمى music.ly.

وفي نوفمبر 2017 ، دفعت ByteDance مبلغًا ضخمًا للاندماج مع موقع music.ly - حيث تم الإبلاغ عن مليار دولار - وهي شركة ناشئة مقرها شنغهاي تحظى بشعبية لدى عشاق الموسيقى الشباب.

إنه أحد مواقع الشبكات الاجتماعية الأسرع نموًا في العالم ، حيث تم تنزيل ما يقدر بملياري مرة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من أكتوبر 2020.

من يملك سناب شات؟

Snapchat مملوك من قبل المؤسسين Evan Spiegel و Bobby Murphy - الذين أسسوا الخدمة مع زميله في جامعة ستانفورد ريجي براون، وبحسب ما ورد، طرح براون فكرة اختفاء تطبيق الصور للزوج، الذي أطلق في الأصل باسم Picaboo في عام 2011.

تم إقصاؤه لاحقًا من الشركة عندما أعيد إطلاقها باسم Snapchat - ورفع دعوى قضائية ضد شبيجل ومورفي ، واستقر على ما يقدر بـ 157 مليون دولار، بالإضافة إلى ائتمان للفكرة المفاهيمية للتطبيق.