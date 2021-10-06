شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استفاد تليجرام وسيجنال من انقطاع فيسبوك؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما انتهى مستخدمو Facebook من السخرية من الشركة بسبب انقطاعها العالمي المأساوي يوم 4 أكتوبر يبدو أن العديد منهم قد توافدوا على التطبيقات المنافسة من أجل إعادة الاتصال بالأصدقاء والعائلة.

انقطاع الخدمة لمدة ست ساعات - بسبب تغييرات التكوين في أجهزة توجيه Facebook التي منعت أنظمة الكمبيوتر الخاصة به من الاتصال بالطريقة المعتادة - أثر أيضًا على مسينجر وواتساب وإنستجرام.

مع تضرر مليارات الأشخاص، اتخذ عشرات الملايين من المستخدمين خطًا مباشرًا لتطبيق المراسلة المنافس Telegram ، وفقًا لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة الناشئة.

وقال بافيل في منشور عبر الإنترنت: "شهدت Telegram بالأمس زيادة قياسية في تسجيل المستخدمين ونشاطهم"، مدعيًا أن 70 مليون شخص قد سجلوا في غضون ساعات حسبما نقل موقع Digitartlends.

وأضاف بافيل أن الخدمة كانت قادرة إلى حد كبير على التعامل مع الزيادة المفاجئة في الاستخدام، على الرغم من اعترافها بأن "بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما واجهوا سرعة أبطأ من المعتاد حيث سارع ملايين المستخدمين من هذه القارات للاشتراك في Telegram في نفس الوقت .

وتم إطلاق Telegram في عام 2013 واعتبارًا من يوليو من هذا العام خدم 550 مليون مستخدم نشط شهريًا.

Signal وهو تطبيق مراسلة آخر يقدر بحوالي 40 مليون مستخدم نشط شهريًا، ادعى أيضًا أنه أضاف "ملايين" المستخدمين الجدد إلى خدمته يوم الاثنين الماضى بينما ظل Facebook غير متصل بالإنترنت.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الاشتراكات الجديدة تتحول إلى مستخدمين منتظمين لـ Telegram و Signal ، ولكن الهجر الواضح من قبل العديد من الأشخاص استجابة لحدث واحد سيقلق بلا شك فريق Facebook الأعلى.

مع استمرار الانقطاع يوم الاثنين، انخفضت القيمة السوقية لشركة Facebook بنحو 50 مليار دولار، على الرغم من أنها استعادت بعض تلك الخسائر يوم الثلاثاء.

يُعتقد أيضًا أنها خسرت حوالي 79 مليون دولار من عائدات الإعلانات خلال فترة التوقف.

وبمجرد استعادة Facebook وخدماته الأخرى في وقت لاحق يوم الاثنين الماضى، قالت الشركة إنها "تعمل على فهم المزيد حول ما حدث اليوم حتى نتمكن من الاستمرار في جعل بنيتنا التحتية أكثر مرونة."