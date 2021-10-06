شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير وكالة الفضاء الروسية يوضح سبب الانتقال للقيادة اليدوية للالتحام بالمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية دميتري روغوزين أن قائد مركبة "سويوز" انتقل إلى نظام التحكم اليدوي في عملية الالتحام بالمحطة نتيجة خلل ظهر في نظام القيادة الأوتوماتيكية.

وأوضح أن المقصود بالأمر هو خلل بسيط في نظام "كورس" للالتحام في أجهزة المحطة الفضائية الدولية. أما المركبة الفضائية فلا تزال جاهزة تماما لتحقيق رحلات فضائية، بما في ذلك العودة إلى الأرض.

وحسب روغوزين فإن لجنة خاصة ستحدد سبب العطل. ولم يستبعد أنه نتيجة استبدال البرمجيات في المنظومة، وأضاف أن كفاءة قائد المركبة، أنطون شباكليروف، سمحت له بتحقيق الانتقال الناجح إلى نظام التحكم اليدوي في عملية الالتحام بالمحطة، وذلك بعد تسلم التأكيد على وجود خلل من مركز إدارة الرحلات المأهولة.

ومع ذلك فإن رئيس تحرير القناة التلفزيونية الأولى، قسطنطين أرنست أعلن أن الممثلة، يوليا بيريسيلد ساعدت قائد المركبة في تحقيق العملية اليدوية، أما المخرج، كليم شيبينكو فصوّر العملية بالكاميرا.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 19" انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية الساعة 11.55 يوم 5 أكتوبر الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي والتحمت بالمحطة بعد مرور 4 ساعات من إطلاق الصاروخ الحامل المركبة.