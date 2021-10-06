شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقوم بتشغيل الذكاء الاصطناعى على إشارات المرور لتقليل التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن مجموعة كبيرة من المنتجات والتحديثات التي تركز على الاستدامة والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وصديقة للبيئة، لكنها تعمل أيضًا على مشروع يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل إشارات المرور أكثر كفاءة، ونتيجة لذلك، تقليل التلوث بشكل عام.

قالت كيت براندت، كبيرة مسؤولي الاستدامة في Google، في حدث إعلامي إن، إشارات المرور سيئة التوقيت لا تضيع فقط الدقائق الثمينة ولكنها أيضا ضارة بالبيئة والصحة العامة.

وأضافت براندت عندما تتوقف مركبتك عند تقاطع ما، يؤدي هذا الوقت الضائع إلى إهدار الوقود و"المزيد من تلوث الهواء على مستوى الشارع"، سيستخدم مشروع Google الجديد الذكاء الاصطناعي لقياس وحساب أحوال حركة المرور والتوقيت عند تقاطعات المدينة ثم توقيتها بكفاءة أكبر وفقا لما نقله موقع Engadget.

قالت براندت إن إحدى مجموعات أبحاث الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة تمكنت من حساب هذه البيانات وجمعها بدقة وتدريب نموذج لتحسين التقاطعات غير الفعالة.

قد تبدو فكرة السماح للذكاء الاصطناعي بتحديد وقت السماح للمركبات بالتوقف أو الانطلاق مقلقة في أحسن الأحوال ومن المحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر، ولكن الهدف من تحسين كفاءة إشارات المرور هو هدف جدير بالاهتمام.