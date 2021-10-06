شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: روسيا تسبق هوليوود بإرسالها فريقاً سينمائياً إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة The New York Times الأمريكية إن روسيا كانت الأولى حين أرسلت أول قمر صناعي وأول كلب وأول رجل وأول امرأة إلى الفضاء، وإنها حققت الآن قفزة جديدة متقدمة على الولايات المتحدة بإرسالها لفريق سينمائي لأول مرة في التاريخ إلى المحطة الفضائية الدولية.

وانطلق صباح اليوم إلى مدار الأرض الطاقم الفضائي الروسي الذي يضم ممثلة روسية ومخرجا سينمائيا روسيا ورائد فضاء محترف، وتنحصر مهمتهم في تصوير بعض المشاهد لأول فيلم سينمائي في الفضاء.

وقالت الصحيفة "إننا نشاهد منذ زمن بعيد مشاهد من الفضاء تم تصويرها داخل الورش السينمائية باستخدام أحدث التكنولوجيات، إلا أن فيلما سينمائيا لم يصوّر في الماضي أبدا مباشرة في الفضاء".

وانطلق الطاقم الفضائي الساعة 11.55 يوم 5 أكتوبر بتوقيت موسكو لتلتحم بعد 3 ساعات تقريبا بالمحطة الفضائية الدولية، وبدأت ناسا، حسب الصحيفة، في البث الحي لعملية الالتحام الساعة 07.30 بتوقيت الشاطئ الأمريكي الشرقي.

وقالت الصحيفة إن الممثلة، يوليا بيريسيلد والمخرج، كليم شيبينكو يحلقان إلى الفضاء تحت قيادة رائد الفضاء المحترف، أنطون شكابليروف الذي يعمل في الفضاء منذ عام 2011 وقد حقق 3 رحلات فضائية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية و"القناة التلفزيونية الروسية الأولى وشركة Yellow, Black and White تولت تمويل تصوير الفيلم الذي يلعب مضمونه دورا ثانويا، بينما يحمل تحقيق المشروع مغزى رمزيا كبيرا، بصفته أول فيلم في التاريخ تم تصويره في الفضاء.

ويروي فيلم "التحدي" قصة جراحة روسية اضطرت إلى القيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية لإنقاذ رائد فضاء أصيب بمرض في الفضاء.

وتأمل "روس كوسموس" والقناة التلفزيونية الأولى بأن يستعرض الفيلم أن الفضاء مفتوح ليس لرواد الفضاء فقط، وتنحصر مهمة المشروع في التأكيد أن الفضاء يصبح متاحا لدائرة واسعة من الراغبين في تحقيق رحلات فضائية.