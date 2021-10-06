شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "ميزة العثور على السماعة الضائعة" من أبل؟.. وكيف تساعد في إيجاد AirPods؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام في شهر يونيو ، أعلنت شركة أبل - في مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) - عن القدرة على تحديد موقع AirPods المفقودة، وكان من المفترض أن تأتي هذه الميزة مع نظام التشغيل iOS 15 ولكن لم يتم طرحها بعد ذلك.

ويشير تقرير صادر عن 9to5Mac إلى أن شركة أبل أطلقت تحديثًا للبرامج الثابتة لأجهزة AirPods Pro و AirPods ، مما يسهل العثور عليها باستخدام تطبيق Find My.

كيف ستعمل الميزة؟ تمتلك أبل شبكة واسعة من أجهزة Find My ومع آخر تحديث للبرامج الثابتة ، تعد AirPods Pro و AirPods Max جزءًا منها، وما يعنيه هذا هو أن هذه السماعات اللاسلكية يمكنها إرسال رسائل تنبيه Bluetooth مستمرة.

إذا - ومتى - كانت هناك أجهزة أخرى في المنطقة التي فقدت فيها AirPods ، فيمكنها اكتشاف إشارة وعرضها على شبكة Find My، وسيحصل المستخدم على فكرة عن موقع علامات AIrTag المفقودة، وسيحصل المستخدمون أيضًا على مؤشر مرئي للموقع التقريبي للأجهزة.

كيفية الحصول على تحديث جديد للبرامج الثابتة على AirPods لقد مرت سنوات حتى الآن ولكن الحصول على تحديث برنامج ثابت جديد لا يزال يمثل مهمة على AirPods، ولا توجد عملية محددة حيث يمكنك تبديل شيء ما على iPhone والحصول على التحديث.

كل ما يمكنك تجربته وفعله هو الاحتفاظ بسماعات AirPods داخل العلبة بجوار iPhone وانتظار تحديث البرنامج الثابت للهبوط تلقائيًا. بشكل عام، بمجرد أن يأتي التحديث، يحصل مستخدمو AirPods عليه في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.