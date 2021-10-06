شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تضيف وضع تنقل جديدا مخصصا لراكبى الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت خرائط جوجل اتجاهات ركوب الدراجات لسنوات، ولكن ليس وضع تنقل مخصصًا لأولئك الذين يحبون السفر من مكان إلى آخر على عجلتين. لكن هذا الأمر قد يتغير في الأشهر المقبلة مع إدخال ميزة تسمى التنقل البسيط.

وباستخدام الوظيفة خطوة بخطوة التي تشتهر بها الخرائط، تتيح لك الأداة الاطلاع على تفاصيل مهمة حول رحلتك الحالية دون الحاجة إلى استمرار تشغيل شاشة هاتفك، لا تحتاج أيضًا إلى إدخال الواجهة الكاملة خطوة بخطوة لاستخدام هذه الميزة، في لمحة سيسمح لك أيضًا بمشاهدة الوقت المقدر للوصول الحالي وأي تغييرات في الارتفاع.

وأعلنت جوجل عن إدخال نظام الملاحة الخفيف كجزء من جهد أوسع يتعلق بالاستدامة، لذا كما قد تتخيل لم يكن الإعلان الوحيد المتعلق بالدراجات الذي أصدرته الشركة. كما شاركت في أن المعلومات المتعلقة بمشاركة الدراجة والسكوتر متاحة في 300 مدينة على مستوى العالم وفقا لما نقله موقع Engadget.

بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون يعتمدون على سيارتهم ، فإن توجيه السيارة الصديق للبيئة، والذي أعلنته جوجل في نهاية شهر مارس متاح الآن في الولايات المتحدة، مع طرح التطبيق اليوم ستعرض الخرائط الطريق الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود الذي يمكنك أن تسلكه إلى وجهة، بالإضافة إلى أسرع طريق كما كان يفعل دائمًا.

ستعرض الأداة أيضًا التوفير النسبي للوقود إذا قررت اتباع المسار الأكثر كفاءة، تقدر Google أن الميزة قد تساعد في منع ما يصل إلى مليون طن من انبعاثات الكربون من دخول الغلاف الجوي، وهذا يعادل إزالة 200000 سيارة من الطريق، تتوقع الشركة طرح توجيه صديق للبيئة إلى الدول الأوروبية في وقت ما في عام 2022.