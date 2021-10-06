“غوغل”: 150 مليون شخص يستخدمون نظم “المصادقة الثنائية الافتراضية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 29 دقيقة

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية أنه بات لديها حالياً 150 مليون شخص يستخدمون نظم حمايتها الفائقة المعروفة باسم “المصادقة الثنائية الافتراضية”.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن غوغل عبر نظم حمايتها الفائقة ستوفر دعما أمنيا كبيرا لحماية مستخدميها.

ويعمل نظام المصادقة الثنائية لدى غوغل، عند إدخال كلمة المرور لفتح تطبيق ما، سيتلقى المستخدم رسالة نصية على جهازه الشخصي برمز فريد يُستخدم لمرة واحدة للتحقق من الهوية وفتح التطبيق.

وأوضحت غوغل بأنه بنهاية عام 2021 سيكون لديها 150 مليون مستخدم يستخدمون تلك الخطوات فائقة الحماية، منهم 2 مليون شخص على موقع “يوتيوب”.

ووصفت غوغل تلك الخاصية بأنها إحدى أكثر الطرق موثوقية، لمنع الوصول غير المصرح به إلى الحسابات والشبكات.

وتابعت بقولها “نحن ندرك أيضًا أن خيارات المصادقة الثنائية ليست مناسبة للجميع، لذلك نحن نعمل على تقنيات توفر تجربة مصادقة مريحة وآمنة وتقلل من الاعتماد على كلمات المرور على المدى الطويل”.