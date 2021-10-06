شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسي رئيس تويتر يسخر من فيس بوك بسبب انقطاع الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن واجه فيس بوك و انستجرام و واتس آب انقطاعًا عالميًا ، انتهزت منصة المدونات الصغيرة تويتر الفرصة للسخرية من عملاق الوسائط الاجتماعية، ونظرًا لتعطل منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة فيس بوك، انتقل الكثيرين إلى تويتر للسخرية من الامر.

ولم يفوت الحساب الرسمي لتويتر الفرصة وقام بالتغريد "مرحبًا بالجميع حرفيًا"، وتشير التغريدة إلى حقيقة أن المستخدمين كانوا ينتقلون إلى منصات بديلة بينما كان يتعذر الوصول إلى الخدمات المملوكة لـ فيس بوك.



السخرية من واتس آب وانضم جاك دورسي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة تويتر، إلى الأمر وأجرى بحثًا على فيس بوك من خلال صورة أظهرت أن نطاق فيس بوك معروض للبيع، كتب دورسي "كم؟" بعد إعادة تغريد تلك الصورة.السخرية من واتس آب عندما حاول حساب واتس آب على تويتر تسليط الضوء على موقفه من خلال الرد على تغريدة تويتر، استغل دورسي هذه الفرصة للسخرية من مشكلة تشفير تطبيق المراسلة المملوك لـ فيس بوك، وفي رد على حساب واتس آب الرسمي، كتب "يعتقد أنه من المفترض أن يتم تشفيرها ...".

المستفيدون من انقطاع فيس بوك لم تكن منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى متأخرة كثيرًا لتحقيق أقصى استفادة من انقطاع الخدمة، حيث قام تطبيق المراسلة المنافس لـ واتس آب Signal بتغريد "عمليات الاشتراك قيد التطوير على Signal (مرحبًا بالجميع!) نحن نعلم أيضًا ما يشبه العمل خلال انقطاع الخدمة، ونتمنى الأفضل للمهندسين الذين يعملون على إعادة الخدمة على الأنظمة الأساسية الأخرى #mondays".

كما رد Tumblr و Reddit و Zoom و Microsoft Teams و Twitch والعديد من عمالقة الإنترنت الآخرين على تغريدة تويتر.