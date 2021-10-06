شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى: انقطاع فيس بوك يظهر الحاجة لمزيد من المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر مؤخرا، إن انقطاع فيسبوك لمدة ست ساعات مؤخرا يظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار ويؤكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين.

ومنع انقطاع الخدمة 3.5 مليار مستخدم للشركة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل مثل WhatsApp وInstagram وMessenger ، وهي أكبر خدمة تتبعها مجموعة Downdetector لمراقبة الويب.

وتحول عدد كبير من المستخدمين إلى التطبيقات المنافسة مثل Twitter وTikTok يوم الاثنين، وقال العديد من موظفي فيسبوك، الذين رفضوا نشر أسمائهم، لرويترز إنهم يعتقدون أن الانقطاع ناتج عن خطأ داخلي في كيفية توجيه حركة الإنترنت إلى أنظمتها.

وقال فيستاجر على تويتر إن الحادث أظهر الحاجة إلى مزيد من المنافسة، وكتبت على موقع تويتر: "نحتاج إلى بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا، ويجب ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، أياً كانوا ، فهذا هو الهدف من (DMA)".

واقترحت "فيستاجر" العام الماضي مسودة قواعد تُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA) والتي تحدد قائمة بالأمور التي يجب تجنبها في Amazon وApple وFacebook وGoogle والتي ستجبرهم في جوهرها على تغيير نموذج أعمالهم الأساسي للسماح بمزيد من المنافسة .

ويناقش المشرعون في الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي مقترحاتهم الخاصة وسيحتاجون إلى التوفيق بين المسودات الثلاث قبل أن تدخل القواعد التقنية حيز التنفيذ.