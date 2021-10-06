شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح نسخة Android 12 الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن طرح النسخة التجريبية النهائية من أنظمة Android 12 التي حملت معها العديد من الميزات الجديدة للهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للخبراء في جوجل فإن النسخة الجديدة من نظام التشغيل ستتوفر لأصحاب الهواتف الذكية من المشتركين في برنامج Android Open-Source Project (AOSP)، كما ستكون متوفرة لهواتف Pixel الجديدة قريبا.

وأشار الخبراء إلى أن نسخة نظام التشغيل الجديدة ستصل قبل نهاية العام الجاري إلى عدد من هواتف الشركات الرائدة، وذلك بعد أن تطور تلك الشركات واجهات تشغيل خاصة بأجهزتها، وتختار الأجهزة التي ستتلقى التحديثات.

ويحمل Android 12 وفقا للمطورين عددا لا بأس به من الميزات الجديدة للهواتف، إذ سيوفر واجهات استخدام ونوافذ جديدة للتطبيقات، كما سيحمل "ستارة منسدلة" جديدة للتطبيقات تتضمن برامج إضافية للتحكم بالمنازل الذكية.

وستتحسن مع هذه النسخة من أندرويد ميزات تقنية "صورة داخل صورة" لعرض عدة تطبيقات في آن واحد، وميزات "شاشة القفل الذكية" في الهواتف، كما ستقل معدلات استهلاك طاقة البطارية في الأجهزة، فضلا عن ميزات الأمان الجديدة التي ستتوفر للمستخدمين.