شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تليجرام: أكثر من 70مليون مستخدم جديد انضموا للتطبيق بعد انقطاع فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف للرسائل إن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك أمس الاثنين، حيث ظل الناس في جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لما يقرب من ست ساعات.

وأنحت شركة فيسبوك باللوم في انقطاع الخدمة، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل واتساب وإنستجرام وماسينجر، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل وفقا لما نقله موقع CNBC.

وكتب دوروف على قناته على تليجرام "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليجرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".

وقال دوروف إن بعض المستخدمين في الأميركتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر إن انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين.

وقالت روسيا إن الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.