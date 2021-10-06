شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "أوريول" تستطيع نقل 6 رواد من مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطيع مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة أن تنقل إلى مدار الأرض 4 أشخاص، بينما بمقدورها أن تُعيد 6 إلى الأرض من المدار وفقا لما نقلته RT.

وأعلن ذلك كبير المصممين في شركة "إينيرجيا" الروسية للصواريخ الفضائية الأكاديمي، فلاديمير سولوفيوف وقال: "تخصص مركبة "أوريول" أساسا للقيام برحلات فضائية إلى مدار القمر، أما مدار الأرض فيمكن أن تعمل فيه لتجربة بعض مكوناتها وتنفيذ مهام إنقاذ رواد الفضاء، لذلك سيكون بمقدورها نقل 4 رواد إلى مدار الأرض وإعادة 6 رواد إلى الأرض في حال وقوع أي حادث فضائي في المدار".

يذكر أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة يتم تصميمها في إطار البرنامج القمري الروسي. ويتوقع أن تحقق المركبة أول رحلة فضائية اختبارية غير مأهولة في 15 ديسمبر عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا دون أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية.

وفي عام 2024 ستلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية. وستقوم المركبة عام 2025 بأول رحلة فضائية مأهولة.