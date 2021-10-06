شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Honor of Kings" تصبح أول لعبة موبايل في التاريخ تحقق 10مليار دولار فى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت لعبة Honor of Kings من Tencent و TiMi Studios أول لعبة للهواتف المحمولة على الإطلاق تصل إلى 10 مليارات دولار من إجمالي إيرادات اللاعبين، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Sensor Tower لاستخبارات تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ونظرًا لأنها لعبة صنعتها شركة صينية ومتاحة باسم "Honor of Kings" في الصين فقط، فربما لم يسمع الكثير خارج الصين عن اللعبة، حيث خارج الصين، تُعرف اللعبة باسم "Arena of Valor"، كما أن التواجد خارج الصين يمنح اللعبة مساحة سوقية أكبر للربح منها.

ومع ذلك، بالنظر إلى عدد الأشخاص في الصين وأجزاء أخرى من العالم الذين يستثمرون وقتهم وأموالهم في ألعاب MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)، فإن الإيرادات التي تحققها لعبة Honor of Kings لا تبدو وكأنها لعبة ذات شعبية كبيرة، لا يمكن أن تحققه، خاصة في السنوات الست من وجودها.

وتعد هذه اللعبة واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول ربحًا في العالم، حيث حصلت لعبة Honor of Kings في وقت سابق على المركز الأول في قائمة "أفضل 5 ألعاب مدرة للدخل على أجهزة iPhone للفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 مارس 2021" بواسطة Sensor Tower.

كما حققت اللعبة ما مجموعه 717 مليون دولار خلال الفترة ، مما يجعلها اللعبة الأكثر ربحًا في متجر التطبيقات، وتضمنت الألعاب الأربعة الأخرى في تلك القائمة (بهذا الترتيب): PUBG Mobile و Genshin Impact و Roblox و Three Kingdoms Tactics.

وتم تطوير لعبة Honor of Kings بواسطة TiMi Studios ونشرتها Tencent Games لنظامي التشغيل Android و iOS وتعمل على Unity Engine، أماعن مفهوم اللعبة فهو بسيط ، ستختار بطلاً ثم تستمر في اكتساب الخبرة والذهب من خلال الانتصارات في المعارك ضد خصومك.

وكلما زادت خبرة بطلك، زادت قوته من خلال فتح المزيد من قدراته أو تحسينها .. مع الآخرين في فريقك، عليك هدم جميع أبراج الأعداء ثم تدمير المبنى الأساسي لـ القاعدة الرئيسية للخصوم.