شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تنشئ بلدة من القرويين فى لعبة Minecraft بـ5 خطوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنحك Minecraft قدرًا هائلاً من التحكم في عالمك، حيث يمكنك زراعة الغابات وتفجير الجبال والدخول إلى أكوان جديدة، ويمتد تحكمك إلى الشخصيات غير القابلة للعب في اللعبة أيضًا، فإذا كنت ترغب في تكوين المزيد من القرويين دون التجول للعثور على قرية جديدة، فيمكنك تكاثر القرويين، وقد يبدو هذا غريبًا، لكنه طريقة فعالة لزيادة عدد سكان البلدة، أو حتى إنشاء مدينتك الخاصة، وهنا نقدم لك كيفية القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إذا كنت تريد عددًا قليلاً من القرويين الجدد، فإن تكاثرهم هي عملية سريعة جدًا، إليك ما ستحتاجه:

• ما لا يقل عن اثنين من القرويين.

• سرير واحد على الأقل لكل قروي بالإضافة إلى سرير آخر.

• الطعام: الخبز والجزر والبطاطس والشمندر.

واتبع هذه الخطوات:

1. اجعل القرويين قريبين من بعضهم البعض، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي بناء جدار حولهم وحبسهم بالداخل، أو بناء هيكل ونقل قروي إليه باستخدام قارب.

2. بمجرد أن يعلق القرويون في مساحة صغيرة، ضع الأسرة حولهم، ويجب أن يكون لديك عدد أكبر من الأسرة أكثر من عدد القرويين، لأن الطفل سيحتاج إلى سرير أيضًا، وأي سرير تضعه يجب أن يحتوي على كتلتين على الأقل من المساحة الحرة فوقه.

3. ستحتاج الآن إلى زيادة "استعداد" القرويين لديك، يتكاثر القرويون فقط عندما يصبحون "راغبين" بما يكفي، ويمكنك زيادة رغبة القرويين من خلال إعطائهم الطعام.

4. امنح سكان قريتك الطعام، فيمكنك فقط رميه عليهم، حتى تظهر القلوب فوق رؤوسهم، وهذا يعني أنهم على استعداد.

5. انتظر، في المرة التالية التي يصطدم فيها قرويان راغبان ببعضهما البعض، يجب أن يقفوا معًا لبضع لحظات ثم يولد قرويًا صغيرًا.

يمكنك الاستمرار في ذلك حتى يكون لديك أكبر عدد تريده من القرويين، لكن تذكر أنك تحتاج إلى أسرة أكثر من القرويين، وسيكبر القرويون الصغار بعد 20 دقيقة من ولادتهم.