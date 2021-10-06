شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي BGP وكيف يمكن أن تساعد في توقف عمل Facebook من الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف فيسبوك تمامًا عن الاتصال بالإنترنت أمس الاثنين لمدة 6 ساعات ، مما أدى إلى تعطيل Instagram و WhatsApp وبعض مواقع أخرى.

وسارع الكثيرون إلى القول إن الحادث يتعلق بـ BGP ، أو بروتوكول بوابة الحدود، مستشهدين بمصادر من داخل Facebook، وتحليل حركة المرور، ولكن ما هو BGP؟.

على مستوى أساسي للغاية، يعد BGP أحد الأنظمة التي يستخدمها الإنترنت لتوصيل حركة المرور الخاصة بك إلى حيث يجب أن تذهب بأسرع ما يمكن، نظرًا لوجود العديد من مزودي خدمة الإنترنت المختلفين، وأجهزة التوجيه الأساسية والخوادم المسؤولة عن بياناتك، فهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن أن تسلكها الحزم الخاصة بك. تتمثل مهمة BGP في توضيح الطريق الأفضل لهم وفقا لموقع The Verege.

لقد سمعت عن وصف BGP على أنه نظام مكاتب بريد، ومراقب لحركة المرور الجوية، وأكثر من ذلك، لكنني أعتقد أن الشرح المفضل لدي كان شبيهًا بالخريطة، تخيل BGP على أنها مجموعة من الأشخاص يصنعون ويحدّثون خرائط توضح لك كيفية الوصول إلى YouTube أو Facebook.

تشبه BGP خريطة تخبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يجب عليه العبور للوصول إلى Facebook

عندما يتعلق الأمر بـ BGP ، يتم تقسيم الإنترنت إلى شبكات كبيرة ، تُعرف باسم الأنظمة المستقلة، يمكنك أن تتخيلها نوعًا ما كدول جزرية - إنها شبكات يتحكم فيها كيان واحد، والذي يمكن أن يكون مزود خدمة الإنترنت مثل Comcast أو شركة ، مثل Facebook ، أو بعض المؤسسات الكبيرة الأخرى مثل الحكومة أو الجامعة الكبرى.

وسيكون من الصعب للغاية بناء جسور تربط كل جزيرة بجميع الجزر الأخرى، لذا فإن BGP هي المسؤولة عن إخبارك بالجزر (أو الأنظمة المستقلة) التي يتعين عليك المرور بها للوصول إلى وجهتك.

نظرًا لأن الإنترنت يتغير دائمًا، يجب تحديث الخرائط - فأنت لا تريد أن يقودك مزود خدمة الإنترنت إلى طريق قديم لم يعد ينتقل إلى Google، نظرًا لأنه سيكون مهمة ضخمة لتخطيط الإنترنت بالكامل طوال الوقت، فإن الأنظمة المستقلة تشارك خرائطها.

باستخدام الخرائط كإطار عمل، من السهل تخيل كيف يمكن أن تسوء الأمور، فعندما حصل المستهلكون على إمكانية الوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لأول مرة، كانت هناك دائمًا نكات حول ذلك لأنك تقود من على منحدر أو في وسط الصحراء.

ويمكن أن يحدث نفس الشيء مع BGP - إذا ارتكب شخص ما خطأ، فقد ينتهي به الأمر إلى قيادة حركة المرور في مكان ليس من المفترض أن يذهب إليه، مما يتسبب في حدوث مشكلات، إذا لم يتم اكتشافه، سينتهي هذا الخطأ على خريطة الجميع.