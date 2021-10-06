شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الترقية إلى Windows 11 دون الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر Windows 11 وسيتم طرحه لملايين أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. ولكن كما هو الحال مع أي إصدار جديد لنظام التشغيل، سينتظر العديد من مستخدمي Windows بعض الوقت حتى يظهر إشعار الترقية. لكن إذا كنت لا تريد الانتظار ولست مضطرًا إلى ذلك - يمكنك بقليل من الجهد، تنزيل الإصدار الجديد من Windows وتثبيته.

ومع ذلك ضع في اعتبارك أنه على عكس الإصدارات السابقة من Windows ، قد لا تتم دعوتك لتثبيت ويندوز 11 إذا لم يكن جهازك في مستوى المعايير اللازمة. هذا لا يعني أنه لا يمكنك تثبيت نظام التشغيل الجديد حيث قالت مايكروسوفت إنه إذا كان لديك جهاز قديم ، فستتمكن من الوصول إلى Windows 11 ، ولكن سيتعين عليك تنزيل ملف ISO الخاص بنظام التشغيل Windows 11 وتثبيت نظام التشغيل يدويًا وفقا لما نقله موقع The verege.

لكن قد لا تحصل على تحديثات تلقائية - قد تضطر إلى تثبيت ISO جديد في كل مرة بدلاً من ذلك.

الآن وبعد طرح التحديث يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان قد وصل إلى جهازك من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "Windows Update". إذا لم تكن قد حصلت على الترقية بعد ، وتريد معرفة ما إذا كان جهازك يعتبر جيدًا بما يكفي لنظام التشغيل Windows 11 ، فيمكنك تنزيل تطبيق Microsoft Health PC ، والذي يجب أن يخبرك ما إذا كان جهازك مؤهلاً أم لا.

إليك كيفية تثبيت Windows 11

- انتقل إلى صفحة تنزيل برنامج Windows 11.

- إذا كنت تريد القيام بذلك بالطريقة السهلة ، فاستخدم Windows 11 Installation Assistant ؛ فقط انقر فوق "تنزيل الآن" واتبع التعليمات.

- يمكنك أيضًا إنشاء USB أو قرص DVD قابل للتمهيد من خلال تحديد "إنشاء وسائط تثبيت Windows 11".

- ويمكنك تنزيل صورة قرص (ISO) للوسائط القابلة للتمهيد أو لتثبيت الجهاز الظاهري.

- اتبع الإرشادات ويجب أن تكون جيدًا للتثبيت الفوري لنظام التشغيل Windows 11.