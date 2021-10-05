شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن عطل فيسبوك وموقف مارك زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيسبوك في منشور على مدونة إن انقطاع الخدمة لمدة ست ساعات والذي جعله غير متصل بالإنترنت إلى جانب Instagram و Messenger و Whatsapp و OculusVR كان نتيجة لتغيير التكوين في أجهزة التوجيه الخاصة به - وليس الاختراق أو محاولة الوصول إلى بيانات المستخدم.

ولا يقدم التفسير الكثير من التفاصيل، ولكن يبدو أن أجهزة Facebook لم تكن قادرة على التواصل مع بعضها البعض - يقول Facebook أن "هذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة كان له تأثير متتالي على طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا وبالتالى توقف خدماتنا. "

ونشر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج اعتذارًا، قائلاً إن المنصات عادت إلى الإنترنت، "آسف على الانقطاع اليوم - أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تهتم بهم."

بدأ الانقطاع حوالي الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم امسغ الاثنين، وأدى إلى مشاكل واسعة النطاق للشركة، كان هذا أسوأ انقطاع لـ Facebook منذ عام 2019، عندما توقف الموقع لأكثر من 24 ساعة، لم يتمكن الموظفون من التواصل مع بعضهم البعض على لوحات رسائل الشركة وفقا لما نقله موقع The verege.

ويبدو أن المشكلات بدأت بتحديث BGP روتيني حدث بشكل خاطئ، مما أدى إلى محو معلومات توجيه DNS التي يحتاجها Facebook للسماح للشبكات الأخرى بالعثور على مواقعها.

وجاء انقطاع Facebook قبل يوم واحد من تعيين فرانسيس هوجن للإدلاء بشهادتها أمام الكونجرس حول تجربتها في الشركة.

قدم Haugen، وهى مدير منتج سابق على Facebook عملت في مجموعة Civic Integrity التابعة لها، مجموعة من مستندات Facebook الداخلية إلى المراسلين في صحيفة Wall Street Journal، وقالت لـ 60 دقيقة يوم الأحد إن فيسبوك "يدفع أرباحه بسلامتنا".