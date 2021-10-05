حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك.. وبيان عاجل من الشركة يكشف التفاصيل الكاملة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تداول عدد من وسائل الإعلام العربية، خلال الساعات الماضية، خبرا يزعم تسبب "هاكر صيني عمره 13 عاما" في تعطيل خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

الخبر الذي زعمت وسائل الإعلام أنه منسوب لوكالة رويترز انتشر كالنار في الهشيم خاصة على منصة التغريدات القصيرة تويتر، خلال وقت قصير، حيث ساعد على ذلك انقطاع خدمات منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب لأكثر من 6 ساعات.

وزعم ناشرو الخبر أن وكالة رويترز ذكرت أن هاكرز صيني يدعى "سن جي سو"، مسئول عن إيقاف خدمات "فيسبوك" وواتساب وانستغرام، مشيرة إلى أن الهاكرز الصيني يبلغ من العمر 13 عاما فقط.

وبحسب "سبوتنيك"، فإنه بالبحث في نسختي وكالة رويترز العربية والإنجليزية، تبين أنه لا يوجد أي خبر يشير إلى تلك المعلومات المضللة التي تم تداولها في منصات إخبارية عربية ومن قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان فيسبوك

من جانبها، أعلنت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، أن خطأً فى الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء فى بيان للشركة نشرته مدونة الدعم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: "نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذرى كان خطأ فى الإعدادات من جانبنا".

وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل.

وتعطلت شبكات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" وعدد من التطبيقات الأخرى المملوكة للشركة يوم أمس الإثنين لمدة سبع ساعات تقريبًا، قبل أن تعود لطبيعتها.