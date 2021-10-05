شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انقطاع انستجرام الأخير.. هل يمكن إخفاء الـ "story" عن المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام من بين منصات الوسائط الاجتماعية المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ويتيح هذا التطبيق سهل الاستخدام للمستخدمين مشاركة حياتهم اليومية والمناسبات الخاصة والذكريات من خلال قصص انستجرام.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح انستجرام للمستخدمين الاستمتاع بالخصوصية في القصص التي يقومون بتحميلها، وهذا يعني أنه إذا كان المرء لا يريد أن يرى شخص ما قصته، فيمكنه إخفاءها من خلال الوصول إلى إعدادات خصوصية الحساب عن طريق إضافتها إلى "إخفاء قائمة القصة".

كيف تخفي قصة انستجرام الخاصة بك عن شخص ما؟

يمكن اتباع الخطوات التالية من قبل مستخدمي iOS وأندرويد لإخفاء قصة انستجرام عن شخص ما:

الخطوة 1: افتح انستجرام على هاتفك.

الخطوة 2: اذهب إلى ملف التعريف الخاص بك واضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة.

الخطوة 3: حدد "القائمة" من الخيارات.

الخطوة 4: علاوة على ذلك، انقر على "الخصوصية" ثم "القصة".

الخطوة 5: الآن، حدد عدد الأشخاص الذين ترغب في إخفاء قصتك.

الخطوة 6: بعد التحديد، انقر على "تم".

هل يمكن لأي شخص أن يخبرك ما إذا كنت تخفي قصتك على انستجرام؟

لا توجد طريقة رسمية لمعرفة ما إذا كنت تخفي قصص انستجرام الخاصة بك عن شخص ما.

عندما تخفي قصتك على انستجرام ماذا يرون؟

عندما تخفي قصص انستجرام عن أشخاص معينين، فلن يتمكنوا من رؤية أي شيء تنشره على قصتك. ومع ذلك، فإن إخفاء قصص Insta يختلف عن حظرها على انستجرام، وبالتالي، يمكنهم رؤية ملفك الشخصي ومنشوراتك.

هل يمكنك إخفاء حياتك على انستجرام؟

نعم، يمنح انستجرام مستخدميها خيار تحديد من يرى البث المباشر.