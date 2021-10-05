شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفل يعثر على سن حيوان منقرض عمره 12 ألف عام في محمية ديناصورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف طفل صغير يدعى جوليان جانيون ويبلغ من العمر ست سنوات سنا متحجرا لحيوان ثديي قديم يعيش في أمريكا الشمالية والوسطى ومات خلال العصر الجليدي الأخير، منذ نحو 12 ألف عام، وذلك خلال تنزهه في حديقة طبيعية في ولاية ميشيجان.

ووفق ما نشرت صحيفة "نيوزويك"، اكتشف جوليان جانيون صاحب الستة أعوام هذا الاكتشاف أثناء النزهة مع أسرته في محمية ديناصور هيل الطبيعية في روتشستر هيلز بولاية ميشيجان، حيث أخبرت والدته ، ماري جانيون، أن الطفل خلال سعيه عثر على "سن الحيوان" القديم.



الطفل يمسك السن فى يده

وروى الطفل جوليان جانيون، تفاصيل عثوره على سن الحيوان القديم، قائلا: "شعرت بشيء ما على قدمي وأمسكت به، وبدا الأمر أشبه بالسن، ويبلغ حجم الأحفورة حجم اليد البشرية تقريبا، وأضاف:"أردت حقا أن أصبح عالم آثار، لكنني أعتقد أن هذه كانت علامة على أنني سأصبح عالم حفريات".



الطفل يحفظ السن فى مكان امن



محمية الديناصورات

وأكد العلماء في جامعة ميشيجان أن السن تنتمي إلى حيوان مستودون "صناجة" أمريكي، ويعرف المستودون (أو صناجة) بأنه من الأقارب القديمة للفيلة والماموث التي كان يعتقد أن البشر دمروها.

وتحتوي محمية الغابات التي تبلغ مساحتها 16 فدانا على عدد من المسارات للأطفال وغيرهم من الزوار للمشي والاستكشاف.

وكان هذا الحيوان الضخم من بين أكبر الحيوانات البرية على وجه الأرض في ذلك الوقت، حيث بلغت أطواله 10 أقدام ووزنه 8 أطنان أو أكثر، و وعاشت حيوانات المستودون في نهاية عصر البليستوسين، منذ نحو 12000 عام.

وكانت تعيش في الغابات والأراضي الرطبة المليئة بالأغذية الورقية، ووفقا للتأريخ الأخير للكربون المشع لأحافير المستودون، يعتقد على نطاق واسع أنها اختفت قبل أن يستعمر البشر المنطقة.