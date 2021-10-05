شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أسبوع الفضاء العالمى.. متى بدأ وماذا يحدث فيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أنه غالبًا ما يتركنا في حيرة من أمرنا ويمكن أن يؤدي إلى بعض الأفكار والتأملات العميقة، إلا أن الفضاء لا يزال يثير إعجابنا، ونظرًا لإجراء البحوث المهمة والاكتشافات الجديدة بانتظام، فمن المهم التعرف على الأشخاص الذين يقفون وراءها، وهوا ما أدي في النهاية لظهور ما يعرف بإحتفال اسبوع الفضاء العالمي.

ما هو أسبوع الفضاء العالمي ومتى يكون؟

أسبوع الفضاء العالمي هو احتفال دولي بالتقدم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب المساهمة في "تحسين حالة الإنسان"، وفقًا لموقع الحدث، ففي عام 1999، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاحتفال سيقام في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام ، بما في ذلك هذا العام.

إنه أكبر حدث فضائي على وجه الأرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حدث في 96 دولة في إصدار 2019، لكنه له موضوع مختلف كل عام، حيث كان العام الماضي هو "الأقمار الصناعية تحسن الحياة" وكان أول موضوع على الإطلاق للحدث، في عام 2000 ، "إطلاق الألفية الفضائية".

ومن المثير للاهتمام أن موضوع 2021 يحتفي بـ"المرأة في الفضاء" وإنجازات ومساهمات النساء في قطاع الفضاء وعلومه، ويقول موقع الحدث: "نحتفل هذا الأسبوع بحقيقة أنه في 16 يونيو 1963 أصبحت فالنتينا تيريشكوفا أول امرأة في الفضاء".

وتعد فالنتينا فلاديميروفنا تيريشكوفا رائدة فضاء سابقة، وكانت أول وأصغر امرأة تطير إلى الفضاء، والمرأة الوحيدة التي طارت بمفردها في الفضاء، وتنحدر من Maslennikovo في روسيا، ولدت في 6 مارس 1937 مما يجعلها تبلغ من العمر 84 عامًا.

وقالت ذات مرة: لا يمكن أن يطير العصفور بجناح واحد فقط، لا يمكن لرحلات الفضاء البشرية أن تتطور أكثر من ذلك دون المشاركة النشطة للمرأة، ونظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (كوبوس) لجنة خاصة بعنوان "المرأة في الفضاء" خلال اجتماعاتها هذا العام، والتي ضمت رائدات فضاء من دول مثل الأرجنتين والصين واليابان ونيجيريا والولايات المتحدة.