شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أثر انقطاع واتساب على العديد من قطاعات الأعمال فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عدم القدرة على نشر صورة جديدة على Instagram أو فيسبوك أمرًا مزعجًا، ولكنه ليس بالضرورة كارثيًا، ومع ذلك بالنسبة لمستخدمي WhatsApp ، وخاصة خارج الولايات المتحدة، فإن فقدان خدمة المراسلة المشفرة من Facebook يعد تغييرًا يوقف الحياة، وكانت إحدى خدمات المراسلة المتنافسة حريصة على الاستفادة منها اليوم مثل تليجرام وسيجنال.

في فبراير من العام الماضي، أعلنت WhatsApp أن لديها 2 مليار مستخدم حول العالم. مقارنة بعدد مستخدمي الشركة الأم فيسبوك التي تبلغ 2.5 مليار، ما يشير أن خدمة واتساب قد أصبحت الطريقة الافتراضية للاتصال بأشخاص في العديد من البلدان، بما في ذلك حوالي 400 مليون مستخدم شهري في الهند وفقا بلومبيرج.

هذا يتجاوز التواصل غير الرسمي أيضًا:

يركز WhatsApp أيضًا على أن يصبح أداة مهمة للأعمال. يتلقى التطبيق بالفعل مدفوعات داخل التطبيق في البرازيل والهند. علاوة على ذلك ادعى WhatsApp في أكتوبر 2020 أن 175 مليون شخص على مستوى العالم يستخدمون تطبيقه لإرسال رسائل إلى الشركات كل يوم.

مع تعطل WhatsApp، هذا يعني أن المكالمات والرسائل للأصدقاء والعائلة يمكن أن تمر دون إجابة ، وطلبات خدمة العملاء دون معالجة ، ومعلومات التنظيم الحيوية غير منشورة. غالبًا ما يكون تطبيق المراسلة الآمنة أيضًا أحد الأدوات العديدة التي يستخدمها المنظمون لقيادة المظاهرات فى بعض البلدان.

يمثل انقطاع خدمة WhatsApp مشكلة كبيرة للأشخاص الذين يعتمدون عليه، ولكنه نعمة محتملة لمنافسة تطبيقات المراسلة المشفرة وهم اللاعبون الرئيسيون ، Signal ، Telegram، وعلى الأقل في الولايات المتحدة ، iMessage ، سيستفيدون جميعًا عندما يتعثر Facebook و WhatsApp، حتى الآن على الأقل ، فإن Signal هي الوحيدة التي حققت انتصارًا عامًا.

وكتبت سيجنال عبر حسابها علي تويتر أثناء أزمة انقطاع فيسبوك "عمليات الاشتراك قيد التطوير على Signal (مرحبًا بالجميع) نحن نعلم أيضًا كيف يبدو العمل خلال فترة انقطاع الخدمة، ونتمنى الأفضل للمهندسين الذين يعملون على إعادة الخدمة على الأنظمة الأساسية الأخرى".

لم تكن الشركة قادرة على الكشف عن أرقام محددة وفقا لموقع The Verege ولكنها قالت إن Signal كانت تصل إلى مستويات الاشتراكات الجديدة، "على قدم المساواة مع شهر يناير من هذا العام"، في إشارة إلى الوقت نفسه لطرح WhatsApp سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل لرسائل الأعمال، وتعرض Facebook بشكل عام لانتقادات مرة أخرى بسبب الدور الذي ربما يكون قد لعبه في أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول.