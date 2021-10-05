شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب سيحضر كل من أمازون وجوجل ومايكروسوفت مؤتمر البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تنضم أمازون و جوجل ومايكروسوفت إلى مؤتمر إدارة بايدن اليوم الثلاثاء الذي يركز على التقنيات الكمية حيث تعمل الحكومة الأمريكية على تجنب تهديدات القرصنة وركن صناعة نمو مزدهرة.

ويستضيف مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض (OSTP) الحدث الذي سيناقش التطبيقات الهامة للحوسبة الكمية، والتي من المتوقع أن تعمل أسرع بملايين المرات من أجهزة الكمبيوتر العملاقة المتقدمة اليوم.

ومن المتوقع أيضًا أن تحضر شركة Boeing Co. و Honeywell International Inc. و International Business Machines Corp. و Intel Corp. و Northrop Grumman Corp، وفقًا لمتحدث باسم الإدارة.

وقال تشارلي تاهان ، مساعد مدير علوم المعلومات الكمومية في OSTP: "هناك الكثير من الإثارة حول أجهزة الكمبيوتر الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية، وهناك بعض الضجيج المرتبط بذلك، لكن ما نريده حقًا هو: ما هي التطبيقات التي يمكن أن يشغلها كمبيوتر كمي في المستقبل والتي يمكن أن تفيد مجتمعنا حقًا."

ولا تزال التكنولوجيا، التي تستند إلى المبادئ الأساسية للفيزياء، في مهدها ولكنها أصبحت محبوبة للمستثمرين الذين يطمحون إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية والتمويل والذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالطقس ومجالات أخرى.

وتركز إدارة الرئيس جو بايدن بشكل خاص على الآثار المترتبة على الأمن القومي لتكنولوجيا الكم، والتي تعد بالقدرة على كسر معايير التشفير المستخدمة اليوم بسهولة.