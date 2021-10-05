شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يوجد بدائل لفيس بوك وانستجرام عند تعطلهم.. اكتشف بعض الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شركة فيس بوك عطل لفترة طويلة بالأمس امتد لـ6 ساعات، ولا يزال من غير الواضح ما الذي حدث بالضبط، وشمل الأمر كل من فيس بوك وواتس آب وانستجرام، والذى لم يؤثر على مليارات المستخدمين فقط بل أيضا على الموظفين داخل الشركة أنفسهم، وحتى بعد عودته مرة أخرى تردد السؤال حول البدائل عنه كثيرا، وهو ما نرصده وفقا لتقرير نشرته " theguardian" البريطانية.



بدائل للبقاء على اتصالهناك فئتان من الأشخاص الذين نتواصل معهم باستخدام فيس بوك: الأشخاص الذين نتحدث معهم بالفعل في الحياة الواقعية، والأشخاص الذين نحتفظ بوجودهم على مسافة بعيدة، وهذا الأمر يمكن التعامل معه من خلال التبديل إلى تقنيات الاتصال القديمة المنسية مثل الرسائل النصية، أما إذا كنت تراقب الناس فقط دون تواصل فعلى، فهذا إهدار غريب للطاقة والوقت ويمكنك التوقف عنه بدل اللجوء إلى بدائل.





إجراء مناقشة والتعبير عن الآراءيتعامل بعض المستخدمين مع فيس بوك على أنه مساحة اجتماعات عامة للمواطنين من جميع مناحي الحياة للالتقاء والتعبير عن آرائهم، ولكن مع تعطل الموقع، قد يتطلب الأمر مزيدًا من الجهد للمشاركة، ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على نفس التأثير إذا استخدمت تويتر على سبيل المثال، فهو منصة لتبادل الآراء والمناقشات بطريقة موجزة ومباشرة.





متابعة الصور وصيحات الموضةقبل أن يظهر انستجرام وتنتشر الصور عليه لأحدث صيحات الموضة وصور الجميلات، كان المستخدمين يلجأون إلى المواقع المتخصصة في ذلك مثل موقع Vogue، ويمكنك عندما تواجه عطل أن تتحرك لهذه الطرق كبدائل، وذلك بجانب أيضا وجود مواقع متخصصة لمحتوى الصور فقط مثل Pinterest.