شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليلة سقوط فيسبوك.. البيت الأبيض يزيد من أوجاع أكبر شبكة اجتماعية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي "إن التعليقات التي أدلى بها موظف سابق في فيسبوك في برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس أثبتت أن جهود قطاع التكنولوجيا لتنظيم نفسه لم تنجح".

وأوضحت ساكي أن إدارة بايدن تريد أن ترى إشرافًا فدراليًا أكبر على شركات التكنولوجيا التي تمكنت الآن من السيطرة على الكلام والخطاب العنيف أو البغيض على منصاتها بأنفسهم وفقا لما نقلته CNBC.

وأضافت ساكي أن تعليقات فرانسيس هوجن مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك في برنامج 60 دقيقة تثبت القلق الكبير الذي عبر عنه الرئيس والمشرعون حول كيفية عمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب الديمقراطيون عن اهتمامهم بزيادة التنظيم الفدرالي لـ Facebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث استمر خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة حول الأزمات الصحية بما في ذلك أزمة كورونا وغيرها من القضايا في الانتشار عبر المنصات في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا، في حين لم يتخذ الكونجرس سوى القليل من الإجراءات.

تسريبات وتوقف عمل التطبيقات

وعانت شركة Facebook من عطل أدى إلى توقف تطبيقات الشركة Facebook وInstagram و WhatsApp.

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع Facebook، فرانسيس هوغن، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات Facebook إلى صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت هوجن إن Facebook يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى، وأن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وأشارت هوجن أن Facebook يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية.

سهم Facebook تفاعل مع الأخبار السلبية وتراجع خلال تعاملات جلسة أمس الأثنين 4 أكتوبر لينهي الجلسة على خسائر تقترب من 5% عند أدنى مستوياته في نحو 4 أشهر.