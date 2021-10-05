شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد فريق فيلم روسي ينطلق إلى محطة الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك إطلاق غير عادي يحدث هذا الأسبوع، حيث سيتوجه فريق أفلام روسي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، سيحمل صاروخ روسي من طراز سويوز الممثلة يوليا بيريسيلد والمنتج كليم شيبينكو، بالإضافة إلى رائد الفضاء أنطون شكابلروف إلى المحطة يوم الخميس 5 أكتوبر، وسيتم بث الإطلاق من قبل ناسا وفقا لما نقله موقع Digitartlends، والإنتاج بين وكالة الفضاء الروسية Roscosmos وشركات الإعلام الروسية.

كيفية مشاهدة الحدث

سيسافر أفراد الطاقم الثلاثة على متن مركبة الفضاء Soyuz MS-19 التي انطلقت من بايكونور كوزمودروم في كازاخستان في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، متوجهين إلى المحطة خلال الصباح والالتحام بوحدة Rassvet للمحطة في نفس اليوم.

ستقضي الممثلة والمنتج بيريسيلد وشيبينكو 12 يومًا في المحطة لتصويرها وستعود إلى الأرض مع عضو طاقم محطة الفضاء الدولية الحالي أوليج نوفيتسكي في 16 أكتوبر، Roscosmos و NASA ووكالة الفضاء اليابانية JAXA ووكالة الفضاء الأوروبية.

وستبث وكالة ناسا عملية الإطلاق بالإضافة إلى رسو مركبة سويوز إلى المحطة الفضائية، يمكنك المشاهدة عن طريق التوجه إلى موقع ناسا على الويب.

تم تحديد موعد الإطلاق في الساعة 4:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي (1:55 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) في 5 أكتوبر، مع بدء التغطية في الساعة 4:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي (1:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، تم جدولة الالتحام بالمحطة الفضائية في الساعة 8:12 صباحًا بالتوقيت الشرقي (5:12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) مع بدء التغطية في الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (4:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).