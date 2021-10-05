شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستضاعف مساحات التخزين في iPhone 14 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هناك حوالي عام متبقي قبل إصدار سلسلة iPhone 14، لكن الشائعات حول أجهزة أبل من الجيل التالي قد بدأت بالفعل في الانتشار، آخرها تدعي أن أبل ستضاعف سعة التخزين في سلسلة iPhone العام المقبل.

وضاعفت أبل بالفعل الحد الأقصى للتخزين على iPhone 13 هذا العام، ويأتي طرازا 13 Pro و Pro Max بسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت بينما تم تحديد سعة التخزين في سلسلة iPhone 12 بسعة 512 جيجا بايت.

وذكرت GSMArena أن تشكيلة أبل 14 القادمة قد تأتي بسعة 2 تيرابايت من وحدة تخزين فلاش QLC، وتم تقديم خيار التخزين الجديد كنتيجة لميزات الكاميرا الجديدة ، مثل ProRes لمقاطع الفيديو، والتي ستتوفر في وقت لاحق من هذا العام.

وتشغل مقاطع فيديو ProRes، وكذلك لقطات 4K 60FPS الملتقطة على iPhone، مساحة أكبر بكثير من مقاطع الفيديو القياسية، وجاء قرار أبل بزيادة الحد الأقصى للتخزين على أجهزة iPhone العام المقبل غير معروف حتى الآن، لكن GSMArena تتوقع أن ميزات الكاميرا الجديدة هي أحد أسباب الارتفاع في سعة التخزين.