بعد توقف «واتساب وفيسبوك وانستجرام» .. تعرف على منصات تواصل اجتماعي بديلة

الشارقة - اميمة ياسر - بعد توقف خدمات فيسبوك أمس ، ظل الشغل الشاغل للعديد من المستخدمين البحث عن منصات بديلة .

يوجد العديد من هذه الشبكات والمنصات التي تقدم خدمات قد تتفوق بها على فيسبوك مع أمان أكثر وحرية أكبر، هذه الشبكات قد تكون موجودة في الظل نظرًا لغياب الشهرة والدعم مقارنة بفيسبوك والعديد من الأشخاص قد لا يعرف بوجودها، وسنعرض فيما يلي أفضل الشبكات ومنصات التواصل التي تشكل بديلًا جيدًا لفيسبوك.

منصة Sociall.io

تم تأسيس هذه المنصة كبديل لمنصة فيسبوك لكن مع تقدير أكبر لخصوصية ومعلومات المستخدمين. تعتمد هذه الشبكة في برمجتها على سياسة الخلط واللامركزية في عملية تخزين معلومات المستخدمين، هذا الأمر يجعل تخزين المعلومات وتتبعها أمرًا صعبًا وبالتالي حماية معلومات المستخدمين وتجنب تسريبها وبيعها لطرف ثالث.

تملك هذه المنصة خصائص عديدة كنشر المنشورات على الصفحة الشخصية، تنزيل الصور، المراسلة بين المستخدمين والرسائل الصوتية، إضاقةً للقدرة على تنظيم الملف والأحداث الشخصية بشكل شبيه بفيسبوك.

تم تأسيس هذه الشبكة عام 2014 وقد عرفت عن نفسها بأنها قاتل فيسبوك (Facebook Killer) ويبدو أن الأمر لم ينجح تمامًا فلم يستطع ello أبدًا سحب عرش أشهر منصة تواصل اجتماعي من فيسبوك كما يعلم الجميع.

الهدف من هذه المنصة هو السماح للمستخدمين بالتواصل ونشر الصور في وسط اجتماعي افتراضي آمن وممتع بعيدًا عن الإعلانات والتطفل الموجود في فيسبوك.

تتميز هذه الشبكة بكونها حقلًا إبداعيًا بشكل ملفت، وتجذب الفنانين بنحو كبير، حيث يمكن نشر الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية ومقاطع الفيديو والأفلام وغيرها من الأمور التي يريدها المستخدمون ضمن المنصة، وذلك ضمن تصميم مميز وملفت وسهل الاستخدام، وخال من المنشورات المملة والمعايير المزعجة التي قد تتواجد ضمن فيسبوك.



منصة Minds

منصة تواصل اجتماعي مفتوحة المصدر تم إطلاقها عام 2015.

تمتلك هذه المنصة جميع ميزات وخصائص فيسبوك من وجود ملف شخصي وإمكانية مشاركة الصور وتطبيق رسائل وإضافة لميزات أخرى مثل تصفح الفيديوهات ومشاركتها وغيرها من الأمور التي تجعل المنصة متكاملة لحد كبير، وتمتلك عددًا لا بأس به من المستخدمين.

وتضمن المنصة أمان معلومات وبيانات المستخدمين من التسرب والتلاعب، بالإضافة لوجود خدمات مدفوعة فيها ونظام جوائز أيضًا يعتمد على مشاركة المستخدم ومساهمته في المنصة، عدا عن أنها مفتوحة المصدر وهذا يتيح لبعض المبرمجين الراغبين بتطوير منصة تواصل الاعتماد على مصدر هذه المنصة.

منصة Vero

شبكات ومنصات تواصل اجتماعي بديلة عن فيسبوك

منصة تواصل اجتماعي مخصصة للهواتف فقط، تم تأسيسها عام 2015 واصبح عدد مستخدميها حاليًا أكثر من 3 مليون مستخدم. وضعت هذه المنصة شعار منذ انطلاقها (ميديا أقل، اجتماعية أكثر)، أي أنها تشجع النشاطات الاجتماعية الواقعية أكثر من مجرد تصفح المنصة والإنترنت، يستطيع فيها المستخدم نشر نشاطاته وصوره المختلفة، إضافة للتعرف على الأشخاص الذين يشترك معهم بالاهتمامات وتنظيم نشاطات واقعية.

تمتلك المنصة العديد من الميزات لا سيما في مجال الصور، وتتميز قاعدة البيانات الخاصة بالمستخدمين بأنها آمنة بنحو نسبي مع خيارات تحكم كبيرة، وتمتلك المنصة ميزة التحكم بالوقت ضمن التطبيق، حيث يظهر التطبيق عدد الساعات التي يقصيها المستخدم وفيما إذا كان يجب تقليلها وتوفير وقت أكبر لنشاطات أخرى.

واحدة من أقدم الشبكات التي تعتبر بديلًا لفيسبوك.

تمتلك تصميم فريد وبسيط وتسمح للمستخدمين بالتواصل فيما بينهم بشكل سهل، وتتميز عن غيرها من الشبكات بكونها تسمح لأي مستخدم بتأسيس مخدم خاص فيه، وهذا يتيح للمستخدم الذي يسجل بالموقع أن يختار على أي مخدم يفضل أن يكون حسابه ومعلوماته الشخصية.

تنوع وتعدد المخدمات التي تحفظ فيها بيانات المستخدمين يجعل المعلومات لا مركزية وموزعة، هذا الأمر يجعل معلومات المستخدمين آمنة ومن الصعب تتبعها وجمعها، إضافة لذلك تتيح الشبكة ربط الحسابات من منصات تواصل اجتماعي أخرى مع الحساب على الشبكة، وبالتالي يمكن ريط حساب فيسبوك مع هذه الشبكة.

منصة Mastodon

أطلقت هذه الشبكة عام 2017 وحققت نجاحًا ملحوظًا، وقدمت نفسها كبديل ومنافس لمنصات التواصل الاجتماعية ذات الأهداف التجارية كتويتر وفيسبوك.

تقدم الشبكة خدمات مماثلة للموجودة في فيسبوك من منشورات وصور وغيرها، مع ضمان أمان وسلامة بيانات المستخدمين ونشاطاتهم، إضافة لأن الموقع خال تمامًا من الإعلانات التجارية والتسويقية، لذلك يعتبر بديل ناجح.

منصة Steemit

هذه المنصة ليست شبيهة بالفيسبوك فحسب بل أيضًا بمنصة ريدت Reddit. يعتمد نظام عمل هذه المنصة على التصويت على المنشورات، حيث يقوم المستخدم بنشر مقالات أو أخبار أو مقاطع فيديو، ومن ثم يقوم بقية المستخدمين بالتصويت عليها سلبًا أو إيجابًا، وكل منشور يلقى إعجابًا أكثر يحصل صاحبه على ميزات واشتراك أطول بالمنصة بالمقابل.

لا يجب على المستخدم النشر في المنصة، بل يمكن أن يكتفي بالمشاهدة والتصويت ومعرفة الأخبار والتواصل مع الأخرين على المنصة، مع ضمان سلامة بياناته ومعلوماته الشخصية.