فوز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء

وقالت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيان: “تتميز الأنظمة المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها… تكرم جائزة هذا العام الأساليب الجديدة لوصفها والتنبؤ بسلوكها في الأجل الطويل”.

محمد يوسف

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