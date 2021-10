موجة سخرية عارمة تجتاح 'تويتر'.. كيف كان رد فعل المشاهير؟

بغداد - ياسين صفوان - لذلك عندما بدأ انقطاع هذه المواقع في جميع أنحاء العالم واعتذرت شركة "فيسبوك" عن ذلك لاحقا، كانت هناك مخاوف من أن الغياب المطول قد يثير جنون بعض المشاهير وهم يحدقون في شاشاتهم بانتظارعودة المواقع إلى الحياة.ودفع العطل المفاجئ الجميع للتحول إلى منصة "تويتر" كبديل للتواصل مع متابعيهم، فيما رحب الموقع الرسمي بالجميع، وقال في تغريدة: "مرحبا بالجميع حرفيا"، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على المنصة في ظل تعطل "فيسبوك".وعلق نجوم مثل ريس ويذرسبون وسنوب دوغ وأديل وحتى دوللي بارتون وآخرون ساخرين من الانقطاع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ووصف البعض ما يحصل بالجائحة.

ونشرت النجمة دوللي، 75 عاما، ميما لها وهي تمر عبر أبواب الصالون المتأرجحة معلقة: "الجميع ذهب إلى تويتر اليوم بينما فيسبوك وانستغرام وواتس آب معطل".

— Dolly Parton (@DollyParton)

Everyone showing up to @Twitter today while @Facebook @instagram @WhatsApp are down like... pic.twitter.com/SGtr722FAo