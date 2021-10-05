شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تعد جهازك لاستقبال Windows 11 بعد طرحه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مايكروسوفت اليوم لإطلاق Windows 11 لجميع الأجهزة المتوافقة بدءًا من اليوم 5 أكتوبر، وتم إطلاق الإصدار التجريبي من نظام التشغيل بالفعل منذ شهور، كما أن الإصدار النهائي متاح أيضًا لمستخدمي Windows Insider.

ويقال إن التحديث يحتوي على تنقل سهل مع مظهر متجدد والمزيد من التطبيقات، وأحد أكثر التغييرات الملحوظة في Windows 11 في شريط المهام، والذي يبدو مشابهًا لذلك الموجود على Mac، وقوائم السياق والنوافذ المنبثقة والنوافذ بها زوايا مستديرة.

ووفقًا للشركة، تم إنشاء Windows 11 على نفس الأساس مثل Windows 10 وهو مصمم للعمل بكفاءة على كل من الأجهزة التي تعمل باللمس والأجهزة التي لا تعمل باللمس، وللمساعدة في الحصول على أحدث إصدار من Windows دون أي عوائق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

-تحقق مما إذا كان جهازك متوافقًا

يتوافق Windows 11 مع كل الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل Windows 10 تقريبًا، ولكن للتأكد مما إذا كان جهازك متوافقًا مع التحديث، تقوم بتثبيت تطبيق مايكروسوفت PC Health Check على جهازك، ويعمل التطبيق من خلال تكوينات النظام وسيمنحك المعلومات المطلوبة.

وكشفت الشركة أيضًا عن الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة التي يمكنك القيام بها - معالج 1 جيجا هرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت، وتخزين 64 جيجا بايت، وبطاقة رسومية تدعم DirectX 12، ووحدة النظام الأساسي الموثوق (TPM) الإصدار 2.0 و720 بكسل بدقة العرض.

وتقترح مايكروسوفت أيضًا أنه للحصول على أفضل تجربة ترقية لنظام التشغيل Windows 11، يجب أن تعمل الأجهزة المؤهلة بنظام التشغيل Windows 10، الإصدار 20H1 أو إصدار أحدث.

- قم بإعداد حساب مايكروسوفت الخاص بك لنقل الملفات والمفضلة

يقوم حساب واحد بتوصيل جهازك عبر تطبيقات وخدمات مايكروسوفت مثل Office وOneDrive وEdge ومايكروسوفت Store، وعند تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت على جهاز Windows 11 الجديد، ستأتي ملفاتك وبياناتك معك.

- قم بنسخ ملفاتك احتياطيًا، وأنشئ محرك استرداد

عادةً ما تكون تحديثات ويندوز مستقرة ولكن لا يمكنك أبدًا أن تكون آمنًا بما يكفي عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، وقد تتلف ملفاتك وتطبيقاتك أو تُحذف أثناء التثبيت، وللتأكد من أن بياناتك آمنة، يُنصح بنسخها احتياطيًا على التخزين السحابي.

ويمكنك أيضًا إنشاء محرك استرداد على جهاز USB يمكن استخدامه للوصول إلى أدوات استرداد النظام إذا ظهرت مشكلات أثناء تثبيت Windows 11، وباستخدام محرك الاسترداد، يمكنك تثبيت Windows 10 أو إصدارات أقدم من Windows، ويجب أيضًا أن تضع في اعتبارك أن محرك الاسترداد لا يمكن أن يساعدك في استعادة الملفات التالفة. لذلك من المهم أيضًا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك أيضًا.

للتحقق مما إذا كان Windows 11 جاهزًا لجهازك، انتقل إلى الإعدادات> Windows Update وحدد التحقق من وجود تحديثات، إذا كانت الترقية متاحة لجهازك وتريد المتابعة، فقم بتنزيلها وتثبيتها.