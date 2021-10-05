شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو المخبر عن المخالفات على فيسبوك فرانسيس هوجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة وول ستريت جورنال سلسلة من التقارير ضد فيسبوك خلال الأسابيع القليلة الماضية، زاعمة أن الشركة سمحت بانتشار خطاب الكراهية على منصتها، وتجاهلت سلامة المراهقين على إنستجرام، حسبما نقل موقع TheNextWeb.

استندت هذه التقارير إلى الوثائق الداخلية التي استعرضها وول ستريت جورنال، ظهرت فرانسيس هوجن، المخبرين وراء الكشف عن الوثائق، في البرنامج التلفزيوني لمدة 60 دقيقة للحديث عن سبب قرارها الكشف عن بعض أسرار Facebook.

هوجن 37 عام عالمة بيانات من ولاية أيوا حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ودرجة الماجستير في الأعمال.

كانت مديرة منتج في Facebook تم تعيينها لمجموعة Civic Integrity، والتي عملت على مخاطر الانتخابات بما في ذلك المعلومات المضللة.

قبل العمل في عملاق الشبكات الاجتماعية، عملت في بعض الشركات البارزة مثل Google وYelp وPinterest.

وتركت وظيفتها في مايو بعد حل مجموعة النزاهة المدنية، ومع ذلك قبل مغادرتها قامت بنسخ آلاف المستندات، والتي سربتها لاحقًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) و WSJ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، عملت أيضًا مع Whistleblower Aid ، وهي منظمة غير ربحية قانونية تساعد الأشخاص الذين يهدفون إلى كشف المخالفات المحتملة.

وخلال المقابلة قالت Haugen إنها عندما انضمت إلى الشركة كان الأمر "أسوأ بكثير في Facebook من أي شيء رأيته من قبل". تشير إحدى الوثائق التي سربتها إلى أن فيسبوك يتخذ إجراءات بشأن 3-5٪ فقط من محتوى الكراهية و0.6% من محتوى العنف والتحريض ، على الرغم من الادعاء بأنه الأفضل في ذلك.

وشددت أيضًا على أن Facebook يخلق انقسامات في المجتمع، وأن المحتوى الذي يعيش على المنصة يمكن أن يسبب العنف:

عندما نعيش في بيئة معلومات مليئة بالمحتوى الغاضب، البغيض، المستقطب، فإنه يقوض ثقتنا المدنية، ويقوض إيماننا ببعضنا البعض، ويقوض قدرتنا على الرغبة في رعاية بعضنا البعض، نسخة Facebook الموجودة اليوم تمزق مجتمعاتنا وتسبب العنف العرقي في جميع أنحاء العالم.

في عام 2018، قام مارك زوكربيرج وفيسبوك بإدخال تغيير على خوارزمية لزيادة التفاعلات المحتملة بين الأصدقاء والعائلة، قالت Haugen إن هذا التغيير كان السبب الجذري للمشاكل التي تواجهها الشبكة الاجتماعية.

قال إن Facebook لا يستخدم خوارزميات أكثر أمانًا بحيث تقضي وقتًا أطول على الموقع. قال Haugen إن الشركة قامت بتشغيل بعض ميزات الأمان لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، لكنها أوقفتها بمجرد انتهاء الانتخابات.

قبل بث مقابلة Haugen ، ظهر نائب الرئيس للشؤون العالمية على Facebook ، Nick Clegg ، على مصادر موثوقة في CNN ، وقال إنه من السخف الاعتقاد بأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مسؤولة عن أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في يناير.

وأنهت Haugen المقابلة بالقول: "لقد أظهر Facebook مرارًا وتكرارًا أنه يختار الربح على السلامة".