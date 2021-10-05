شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. تلسكوب هابل يلتقط صورة لمجرة ​​ذات نواة عالية الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي المجرة NGC 5728، تم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء والأطوال الموجية للضوء المرئي، وهذا نوع من المجرات نشط بشكل خاص يسمى مجرة ​​سيفرت مع نواة مجرة ​​ساطعة للغاية.

ونقل علماء هابل: "في هذه الصورة يبدو أن NCG 5728 مجرة ​​حلزونية أنيقة ومضيئة ومحدودة"، ما لا تظهره هذه الصورة هو أن NGC 5728 هي أيضًا نوع هائل من المجرات النشيطة، والمعروفة باسم مجرة ​​سيفرت وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويتم تشغيل هذه الفئة النشطة للغاية من المجرات بواسطة نوىها النشطة، والتي تُعرف باسم نوى المجرات النشطة (AGNs)، هناك العديد من الأنواع المختلفة من النوى المجرية النشطة، وبعضها فقط يعمل على تزويد مجرات سيفرت بالطاقة ".

وهناك المزيد من الضوء المنبعث من AGN بأطوال موجية أخرى لا يمكن التقاطها بواسطة أدوات هابل.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل علماء الفلك يرصدون الكون في مجموعة متنوعة من الأطوال الموجية، مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة السينية أو الأطوال الموجية الراديوية.

كل طول موجي مختلف يسمح لهم برؤية ميزات مختلفة في الطبيعة، الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء الذي يستخدمه هابل، على سبيل المثال، جيد بشكل خاص للبحث من خلال سحب الغبار لرؤية الهياكل التي يمكن أن يتم حجبها.