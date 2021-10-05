شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاقتصاد العالمي يخسر 160 مليون دولار عن كل ساعة يتعطل فيها فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج في ترتيبه بقائمة الأثرياء العالمية بعد ست ساعات من الانقطاع العالمي الذي أثر على مواقعه الإلكترونية، في حوالى الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، اكتشف عشرات الملايين من المستخدمين أن الانقطاع العالمي يؤثر على فيس بوك وأيضا على إنستجرام وواتس آب، حيث إنهم لم يتمكنوا من فتحهما.

وقد اضطرت الشركة إلى اللجوء إلى نشر تغريدة تحذر المستخدمين من المشكلة، لكن في النهاية تم حل المشكلة التى استمرت أكثر من ست ساعات، ولعل هذا هو أعنف انقطاع تم تسجيله يؤثر على شركة فيس بوك.

وقد بدأ أصحاب الأسهم المذعورون بيع الأسهم في عمليات بيع جماعية، مما تسبب في انخفاض المشاركة بنسبة 5 في المائة، مما تسبب في خسارة 7 مليارات دولار أمريكي لزوكربيرج.

وقد انخفض الآن إلى ما دون بيل جيتس ليحتل المرتبة الخامسة في قائمة الأغنياء، وصافي ثروته 120.9 مليار دولار مقارنة بمنتصف سبتمبر عندما كان عند 140 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج.

إنه ليس مجرد زوكربيرج هو الذي تلقى الضربات، حيث قامت شركة مراقبة الإنترنت Netblocks بحساب "تقدير تقريبي" بأن الاقتصاد العالمي يخسر 160 مليون دولار أمريكي بسبب خسارة الإيرادات وراء فيس بوك وانستجرام وماسنجر وواتس آب.

واستمرار المشكلة لأكثر من ست ساعات، يعني أن الاقتصاد العالمي قد خسر قرابة 1 مليار دولار حتى الآن.

فيما وجد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى فيس بوك رسالة تقول: "حدث خطأ ما، نحن نعمل على حلها وسنصلحها بأسرع ما يمكن" على الشاشة.