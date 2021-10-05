شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortune: عطل فيس بوك كلّف الشركة خسائر في الأرباح تتجاوز 80 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت فترة تعطل فيس بوك الممتدة يوم الإثنين إلى ظهور الكثير من الأزمات حول العالم، ومع بداية الانقطاع شهدت الشركة خسائر تقدر بنحو 80 مليون دولار، بناءً على تقديرات Fortune، وفي كل ساعة يستمر انقطاع التيار الكهربائي يزداد هذا الرقم بمقدار 13 مليون دولار أو نحو ذلك.

ويعتمد الرقم على أرباح فيس بوك في الربع الثاني، والتي شهدت إيرادات بلغت 29.08 مليار دولار على مدار 91 يومًا، وهذا يعمل بمتوسط ​​319.6 مليون دولار في اليوم أو 13.3 مليون دولار في الساعة، و(لا يشمل هذا الرقم فترات ذروة حركة المرور أو أيام الأسبوع).

ووفقًا لموقع DownDetector، فقد تعطل كل من: فيس بوك وInstagram وWhatsApp وMessenger منذ حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، الخامسة بتوقيت القاهرة.

وبالنسبة للعديد من الشركات، فإن انخفاض الإيرادات بمقدار 80 مليون دولار خلال أي فترة زمنية سيكون حدثًا ماليًّا مثيرًا للقلق، وبالنسبة إلى فيس بوك، يعد هذا (في الوقت الحالي) بمثابة قطرة في بحر من المحتمل أن يتجاهلها المستثمرون.

وتعرّض سهم الشركة أيضًا لضربة منفصلة يوم الإثنين، بعد تقرير المبلغين عن المخالفات بأن فيس بوك يختار بشكل روتيني "الربح على السلامة"، وأغلق متراجعا بنحو 4.9٪.