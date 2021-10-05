شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزة تجعل عمليات البحث على كروم أفضل للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متصفح جوجل كروم هو متصفح الإنترنت الأكثر شيوعًا في العالم، حيث يواصل عملاق التكنولوجيا إضافة ميزات جديدة لمنح المستخدمين شيئًا جديدًا بين الحين والآخر، وتأتي أحدث مجموعة من الميزات لتحسين تجربة البحث.

ووفقًا للشركة، فتبدأ جوجل تجربة جديدة بهدف تسهيل التنقل واستكشاف وتتبع الأشياء التي تجدها على الويب.

ميزة جديدة تسمى "الرحلات"

تستهدف "الرحلات" الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا ويرغبون في البحث عن مطاعم وأماكن لزيارتها والمزيد، وهي أحدث ميزة "تجريبية" من جوجل، و هناك أوقات تكون قد بدأت فيها بالفعل في استكشاف موضوع ما وزرت مواقع متعددة على طول الطريق على مدار عدد من الأيام أو الأسابيع، فمن المحتمل أنك وجدت معلومات مفيدة قد ترغب في زيارتها مرة أخرى.

ومع ذلك، لا ينتهي بك الأمر حقًا بالبحث عن نفس الأشياء وقد تذهب إلى مواقع ويب أخرى للقراءة أو التسوق، ويقول جوجل في مشاركة المدونة: "لمساعدتك في تقييم البحث المكتمل، وارجع إلى هذه الأداة المفيدة واستمر في استكشاف موضوع معين، فإننا نجرب ميزة جديدة تسمى الرحلات".

وسيكون لدى المستخدمين خيار إيقاف "الرحلات" في أي وقت، وأوضحت جوجل أيضًا أن تجربة Journeys تجمع فقط السجل على جهازك - لا يتم حفظ أي شيء في حساب جوجل الخاص بك.

وأضاف جوجل في منشور المدونة: "استنادًا إلى تعليقات المستخدمين واهتماماتهم، قد توفر الإصدارات المستقبلية القدرة على الوصول إلى" الرحلات "في Chrome عبر أجهزة متعددة (تمامًا مثل الإشارات المرجعية أو كلمات المرور).