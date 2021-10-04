بعد العطل العالمي.. «تليجرام» يقدم تفسيرات للمستخدمين.. ويتهكم على المنافسين

الشارقة - اميمة ياسر - قدّم تطبيق "تلجرام" للتواصل الفوري، الاثنين، تفسيرا وراء الصعوبات التي واجهها المستخدمون في ولوج المنصة، وفي الوقت نفسه تهكّم على التطبيقات التي أصابها "العطل العالمي".

وقال تلجرام، على حسابه في تويتر: "بطء تطبيقنا راجع إلى توافد عدد كبير من المستخدمين، الذين هاجروا من التطبيق الأخضر إلى الأزرق". ويقصد "تلغرام" بالتطبيق الأخضر "واتساب".

وأضاف: "نحاول الحفاظ على كل شيء حتى نتمكن من الترحيب بالجميع - ولكن بالتأكيد هناك الكثير منهم".

وكان موقع "داون ديتيكتور" قد أفاد بأن مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تلجرام" وعدد من التطبيقات.

وتضررت جل التطبيقات الشهيرة من العطل، مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، إلى جانب مواقع عالمية مثل جوجل وأمازون..

هذا وخصص "تلجرام" عددا من تغريداته للتهكم على التطبيقات المتضررة، حيث قدم حلا لمشكل واتساب بالقول: "يمكنكم بسهولة إلغاء تثبيت التطبيق"، مضيفا: "أعيش أفضل حياتي الآن".

وفي تغريدة أخرى، مرفوقة بصورة متحركة لشرطي يذرف الدموع، ذكر حساب تلجرام: "لا وقت للدموع".