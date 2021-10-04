شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة الإندبندنت: فيس بوك يخفي سجلات DNS الخاصة به من الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية أن فيس بوك قد أخفى سجلات الـDNS الخاصة به المأخوذة من جداول التوجيه العالمية، وذلك بحسب لبريان كريبس، خبير الأمن السيبراني.

وبحسب التقرير فإن هذا يعني أن فيس بوك وإنستجرام وبقية المنصات قد تم مسح سجلاتهما من دفتر عناوين الإنترنت، فعندما تكتب أحد عناوين URL هذه في متصفح الإنترنت الخاص بك، يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى فيس بوك ومعرفة المكان الذي تحتاج إلى الذهاب إليه - ولكن تم سحب النظام الذي يقوم بذلك.

وحتى الآن ليس من الواضح سبب حدوث ذلك، حيث إن فيس بوك كبير جدا لدرجة أنه يدير DNS الخاص به، على عكس الشركات الأصغر، لذا فهذا يعني أن شخصا ما في فيس بوك فقط لديه القدرة على إيقاف تشغيله أيضا.