شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا بصدد بناء قاطرة تنقل الحمولة من مدار إلى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبني روسيا قاطرة فضائية ستنقل الحمولة من مدار إلى آخر وذلك على مبدأ مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة الجاري تصميمها في الوقت الراهن، جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2020 الذي وضعته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وقال التقرير إن "روس كوسموس" تخطط للتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية وغيرها من المؤسسات والشركات العلمية بشأن إعداد اقتراحات ودراسة الجوانب التقنية الخاصة بتحقيق البرنامج القمري الروسي وفقا لما نقلته RT.

والمقصود بالأمر هو تحقيق مخطط متعدد المكونات والمراحل لإرسال بعثات مأهولة وغير مأهولة إلى القمر باستخدام صاروخ "أنجارا "آ 5 في" الثقيل.

وعلاوة على ذلك يفترض أن تتعاون "روس كوسموس" مع أكاديمية العلوم في مجال تصميم نسخة خفيفة لمركبة "أوريول" ومنصة الإقلاع من القمر والهبوط على سطحه و تصميم القاطرة الفضائية وتطوير وحدة التسريع "بريز – إم".

يذكر أن مركبة "أوريول" (" فيديراتسيا" سابقا) يتم تصميمها في إطار تحقيق البرنامج القمري الروسي. ويتوقع أن تحقق المركبة أول رحلة غير مأهولة في 15 ديسمبر عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي. كما يتوقع أن تقوم "أوريول" عام 2025 برحلة مأهولة أولى.