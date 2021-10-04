شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: عطل فيس بوك قد يكون بسبب مشاكل في DNS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال مشكلة تعطل خدمات فيس بوك المختلفة قائمة حتى الآن، حيث يعاني ملايين المستخدمين حول العالم من انقطاع الخدمة، وحتى الآن لم تقدم الشركة أي شرح للمشكلات تقديرا لموعد إصلاحها.

من جهته كشف "دان كينشت" نائب الرئيس الأول لشركة Cloudflare، أن طرق بروتوكول بوابة الحدود أو border gateway protocol routesوالتى تعرف اختصارا بـ"BGP" تساعد الشبكات على اختيار أفضل مسار لتوصيل حركة مرور الإنترنت - "تم سحبها من الإنترنت"، وذلك بحسب موقع The Vergالأمريكى.



Untitled

وتكشف نظرة خاطفة على Down Detector عن انتشار المشكلات، وفي حين أنه من غير الواضح بالضبط سبب عدم إمكانية الوصول إلى الأنظمة الأساسية للعديد من الأشخاص، تُظهر سجلات نظام أسماء النطاقات الخاصة بهم "DNS"، لكن المشكلة تكمن في نظام أسماء النطاقات (DNS دائمًا)، وبينما تكهن البعض بشأن المتسللين، أو الاحتجاج الداخلي فلا توجد أي معلومات حتى الآن تشير إلى أن أي شيء ضار هو المسؤول.

فيما قال "آندي ستون" مسؤول اتصالات فيس بوك عبر تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".