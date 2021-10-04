شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتيح الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم موقع The Verege قبل عدة أسابيع قائمة بثمانية أشياء واضحة يمكن أن تفعلها Apple لإثبات أنها تقدم مستخدمي App Store على الأرباح.

وتصرفت الشركة د بناءً على واحدة على الأقل من هذه الأفكار: ستتيح لك Apple الآن الإبلاغ مباشرةً عن تطبيق مخادع من قائمته في متجر التطبيقات بإصدار جديد ومحسّن من زر "الإبلاغ عن مشكلة".

كما أشار ريتشارد Mazkewich وصائد الاحتيال Kosta Eleftheriou على Twitter، لم يعد الزر فقط إلى قوائم التطبيقات الفردية لأول مرة منذ سنوات، بل يتضمن الآن خيارًا مخصصًا "الإبلاغ عن عملية احتيال أو احتيال" في القائمة المنسدلة بحسب تقرير لموقع The Verege.

وحتى iOS 15 كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها العثور على هذا الزر هي التمرير لأسفل إلى أسفل علامة تبويب التطبيقات أو الألعاب في متجر التطبيقات، ويتم طردك إلى موقع ويب حيث تحتاج إلى إعادة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يمكنك الاختيار من بين "الإبلاغ عن نشاط مريب" أو "الإبلاغ عن مشكلة جودة" أو "طلب استرداد الأموال" أو "العثور على المحتوى الخاص بي".

لم يقدم أي من الخيارات طريقة واضحة للإبلاغ عن عملية احتيال وسيقوم "الإبلاغ عن نشاط مشبوه" بإعادة توجيهك إلى دعم Apple بدلاً من ذلك.

ولن تسمح لك Apple بالإبلاغ عن "مشكلة جودة" إلا إذا كنت قد دفعت بالفعل المال (وبالتالي وقعت في عملية الاحتيال).

ولكن الآن يبدو أن كل تطبيق مجاني يشتمل على عمليات شراء داخل التطبيق يبدو أنه يقدم خيار "الإبلاغ عن مشكلة"، وبمراجعة عددًا قليلاً من التطبيقات التي لم يام دفع ثمنها مطلقًا (ولكن كان من الممكن الحصول عليها) وعرضت جميعها الزر، ستستمر في طردك إلى موقع ويب ستحتاج فيه إلى تسجيل الدخول، ولكن بشكل عام يبدو هذا خطوة إلى الأمام.