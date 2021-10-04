انت الان تتابع خبر بحث صادم... هذه الحسابات على انستغرام تضرّ بالصحة النفسية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع، البحث المسرب، وذكرت أن فيسبوك تعلم أن تطبيقاتها تضر بالصحة النفسية لبعض المستخدمين وخاصة الفتيات المراهقات والشباب.

ويحمل البحث عنوان ”المقارنة الاجتماعية على إنستغرام“ واستطلع آراء 100 ألف شخص، في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2020، في تسعة بلدان منها الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل.



وقال كيفن مكاليستر المتحدث باسم الشركة إن الاستطلاع لم يطلب من المشاركين ذكر حسابات معينة، لكن الباحثين وجدوا أن حسابات المشاهير كانت ”بعض أكثر الحسابات التي يتابعها من أخبرونا أنهم تعرضوا لمستويات أعلى وأقل من المقارنة الاجتماعية السلبية على إنستغرام“، استنادا إلى بيانات داخلية للشركة.

وأشار إلى أن النتائج منطقية نظرا لأن المشاهير الذين ذُكرت أسماؤهم مثل كيم كارداشيان وجاستين بيبر وتشارلي داميليو لدى كل منهم أكثر من 30 مليون متابع.



وأشار باحثو فيسبوك إلى أن الشركة يمكن أن تشارك مع المشاهير في حملات لخفض المقارنات السلبية.

وكشف الباحثون أن نحو نصف المحتوى الذي يحظى بمتابعة على إنستغرام خاص بالمشاهير. وخلصوا إلى أن "مشاهدة المزيد من المحتوى الخاص بالمشاهير على إنستغرام يرتبط بزيادة الإحساس بالمقارنة السلبية".