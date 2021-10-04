«نواجه وقت صعب».. رسالة 5xx.. السر وراء العطل المفاجئ «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستجرام».. وأول رسائل من التطبيقات

الشارقة - اميمة ياسر - ضرب عطل مفاجئ منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع «فيسبوك» وموقع تبادل الصور «إنستجرام»، وموقع التراسل الفوري «واتساب».

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستجرام»، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع «دوان ديتكتور»، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%.

وبمجرد الدخول على تطبيق «فيسبوك»، تظهر رسالة تشير إلى وجود عطل في التطبيق، على أن يجرها حل المشكلة قريبا، أما عند محاولة فتح «واتساب» و«إنستجرام» لا يجد المستخدم سوى شاشة بيضاء مكاوب في أعلاها «5xx Server Error».

ماذا يعني رمز 5xx الذي يظهر عند محاولة فتح «واتساب» أو «إنستجرام»؟

يعني رمز 5xx، أن المشكلة ناتجة عن الخادم، وإذا حاولت تحميل صفحة ما ووجدت رمز 5xx، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون الطلب موجودًا بدون أي تغييرات وستحصل على النتيجة المطلوبة عندما يتم إصلاح الخادم، بحسب موقع شركة «AT&T» الأمريكية التي تعد أكبر شركة اتصالات في العالم وأكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول.

5xx عكس رمز 4xx مثلا، الذي عادةً يعني أنه يتعين على العميل أو المستخدم إصلاح خطأ ما قبل محاولة تحميل الصفحة مرة أخرى، ولكن هناك بعض الاستثناءات.

أخطاء 5xx تكون ناتجة عن عدم قدرة الخادم على تلبية طلب يبدو صالحًا من الزائر، وفي كثير من الأحيان، يحتاج المستخدم إلى مساعدة مسؤول الخادم للتحقيق فيها، ومن المهم أيضًا مراعاة أنه في كثير من الأحيان.

أكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج".

وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.

أكد موقع انستجرام، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تعرض لعطل، مشيرا إلى أنهم يعملون على حل المشكلة.

وقال موقع انستجرام، عبر حسابه بتويتر :"يواجه انستجرام، والأصدقاء "يقصد مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى" بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامهم، تحملوا معنا، نحن نعمل على حل المشكلة".

ومن جهتها أكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، عن وجود عطل مفاجئ في تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أي إزعاج".

وكان قد شكا عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر، حيث يتعذر على المستخدمين الاتصال مع البرنامج.