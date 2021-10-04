شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اطلع على أهم نصائح وكالة ناسا لمراقبة السماء لهذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا تحديثها الشهري حول ما يجب البحث عنه في سماء الليل، ويبدو أن شهر أكتوبر هو وقت مزدحم، حيث يظهر القمر والعديد من الكواكب وبعض النجوم في قائمة وكالة الفضاء البارزة.

من الجدير بالذكر أنه يمكن الاستمتاع بالتوصيات الواردة بالعين المجردة، لذلك ليست هناك حاجة إلى معدات كبيرة، فإذا كان لديك منظار أو تلسكوب في متناول اليد، فاستخدمها بكل الوسائل لتعزيز تجربة مشاهدة السماء. يمكن أيضًا تسهيل اكتشاف الأشياء في سماء الليل باستخدام أحد تطبيقات علم الفلك العديدة المتاحة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

القمر والزهرة

تنطلق وكالة ناسا بتوصية للبحث عن هلال عمره خمسة أيام في 10 أكتوبر عندما ينضم إلى كوكب الزهرة وعنتاريس ذات اللون البرتقالي. بعد بضعة أيام في 15 و 16 أكتوبر سيبدو كوكب الزهرة وكأنه يقترب، مما يتيح لمراقبي السماء فرصة الاستمتاع بجسمين سماويين بارزين جنبًا إلى جنب.

نجمان ساطعان

في وقت مبكر من المساء طوال شهر أكتوبر ، ستتمكن من رؤية نجمين ساطعين ليكونا نجم الشمال، ويشكلون جزأين مما يسمى بالمثلث الصيفي مع النجم الثالث المعروف بأسم Altair. يمكنك رؤية النجوم من خلال النظر مباشرة في السماء خلال الساعات القليلة الأولى بعد حلول الليل. تقول ناسا: "سيكونان من ألمع النجوم التي يمكنك رؤيتها هناك".

Vega هو نجم أبيض مائل للزرقة يدور بسرعة، ويقوم بدوران كامل كل 12.5 ساعة (تتحول شمسنا مرة كل 27 يومًا). يوصف دنب بأنه "نجم عملاق أزرق-أبيض يدمج الهيدروجين بمعدل هائل"، مما يوحي للعلماء أنه من المحتمل أن يواجه نهاية متفجرة بشكل مذهل مثل سوبر نوفا "في غضون بضعة ملايين من السنين".

الزئبق

خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، سيظهر عطارد، أقرب كوكب إلى الشمس، على الرغم من أنه سيتعين عليك الاستيقاظ مبكرًا لالتقاطه.

تقول ناسا في الفيديو: "ابحث عنها على ارتفاع 10 درجات فوق الأفق الشرقي، أو عن عرض قبضة يدك التي تمسكها بطول الذراع ، حوالي 30-45 دقيقة قبل شروق الشمس".

Vega هو نجم أبيض مائل للزرقة يدور بسرعة، ويقوم بدوران كامل كل 12.5 ساعة (تتحول شمسنا مرة كل 27 يومًا)، يوصف بأنه "نجم عملاق أزرق-أبيض يدمج الهيدروجين بمعدل هائل"، مما يوحي للعلماء أنه من المحتمل أن يواجه نهاية متفجرة بشكل مذهل مثل سوبر نوفا "في غضون بضعة ملايين من السنين".

الزئبق

خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، سيظهر عطارد، أقرب كوكب إلى الشمس، على الرغم من أنه سيتعين عليك الاستيقاظ مبكرًا لالتقاطه.