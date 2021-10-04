شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر مذنب تم اكتشافه على الإطلاق يتجه نحو الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك في وقت سابق من هذا العام، أكبر مذنب على الإطلاق والذي يبلغ عرضه حوالي 100 ميل.

وكشفت دراسة أخرى أن هذا العملاق يتجه نحو الشمس - لكن لا داعى للقلق، فلن يشكل أي نوع من التهديد لنا على الأرض لأنه لن يقترب من مدار زحل.

يُقدر المذنب، المسمى برناردينيلي-بيرنشتاين على اسم مكتشفيه، بحوالي 95 ميلًا في القطر وتم التعرف عليه باستخدام بيانات من مسح الطاقة المظلمة، منذ اكتشافه كان الباحثون يدققون في البيانات لمعرفة المزيد عنها وسينشرون قريبًا بحثًا عنها في مجلة Astrophysical Journal Letters.

ويمتلك المذنب مدارًا ممدودًا للغاية ويتجه حاليًا من سحابة أورت - وهي مجموعة مفترضة من الأجسام الجليدية التي تقع بعيدًا عن مدار بلوتو، وفقًا للورقة الجديدة، سيصل إلى نقطة الحضيض، أو النقطة التي يقترب عندها من الشمس في عام 2031. وسيأتي في حدود 11 وحدة فلكية من الشمس (الوحدات الفلكية، حيث 1 وحدة فلكية تعادل متوسط ​​المسافة بين الشمس والأرض)، مما يضعها خارج مدار زحل وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

يمنح هذا العلماء فرصة مثيرة لدراسة المذنب عن قرب (ish)، باستخدام أدوات مثل مرصد Vera C. Rubin القادم، سيقوم هذا المرصد بإجراء مسح للسماء لتحديد العديد من المذنبات، حتى تلك الأصغر بكثير من برناردينيلي-بيرنشتاين، سيتتبع المرصد أيضًا المذنب أثناء اقترابه للسماح للباحثين بمعرفة المزيد عن الأشياء من سحابة أورت وما يمكنهم إخبارنا به عن النظام الشمسي المبكر.

قال المكتشف جاري بيرنشتاين في وقت سابق: "نتمتع بامتياز اكتشاف ربما أكبر مذنب رأيناه على الإطلاق - أو على الأقل أكبر من أي مذنب تمت دراسته جيدًا - واكتشفنا ذلك مبكرًا بما يكفي ليشاهده الناس وهو يتطور مع اقترابه ودفئته"، "لم يزر النظام الشمسي منذ أكثر من 3 ملايين سنة."