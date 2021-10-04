شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة "متابعة المشاهدة" لموقع يوتيوب على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل مؤخرًا في اختبار العديد من الميزات الجديدة على يوتيوب، حيث أضافت الشركة مؤخرًا وضع الصورة في الصورة لأجهزة iOS وتختبر أيضًا تكامل مساعد جوجل للحصول على اقتراحات حول الموضوعات.

وكشف التقرير عن ميزة جديدة أخرى بدأت جوجل مؤخرًا في اختبارها لإصدار الويب من يوتيوب، ووفقًا للتقرير، بدأت جوجل في طرح ميزة جديدة تسمى "متابعة المشاهدة" على الويب، حيث تم تصميم الميزة لتقديم انتقال سلس من إصدار الهاتف إلى إصدار الويب من يوتيوب.

وهي تختلف عما رأيناه حيث يطلب التطبيق من المستخدمين "متابعة المشاهدة" في حالة تشغيل مقاطع الفيديو المتتالية من قائمة التشغيل، ويتم حاليًا طرح الميزة لعدد محدود من المستخدمين.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، إذا ترك شخص ما مقطع فيديو في منتصف الطريق على هاتفه الذكي، فسيظهر إشعار جديد في المشغل المصغر أسفل إصدار الويب من يوتيوب، وسيعرض المشغل المصغر مقطع فيديو غير مكتمل مع نص تابع المشاهدة.

وسيكون لدى المستخدمين بعد ذلك خيار إما تشغيله في المشغل المصغر نفسه أو النقر على أيقونة التوسيع لمشاهدته في مشغل قياسي بملء الشاشة، وأيضًا، لكي تعمل الميزة، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل نفسه على كلا الجهازين.

وبينما لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، فإنها تبدو ميزة جيدة جدًا وستضيف إلى راحة مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب.