شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون فى الفضاء.. طاقم سبيس إكس يشارك صورة الأرض الملتقطة على هاتف آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طاقم Inspiration4 من سبيس إكس، الذي أكمل الشهر الماضي أول مهمة مدنية في العالم، في مشاركة بعض صور الأرض المذهلة التي تم التقاطها باستخدام كاميرا نيكون المتطورة، لكن في عطلة نهاية الأسبوع، أطلق قائد المهمة جاريد إيزاكمان لقطة مذهلة أخرى تم التقاطها بواسطة جهاز iPhone 12.

ومن المعروف أن شركة Apple تقدم بعضًا من أفضل تقنيات الكاميرا في صناعة الهواتف الذكية، لذا فإن جودة الصورة الممتازة التي تقدمها كاميرا الهاتف من ارتفاع 357 ميلاً (575 كيلومترًا) فوق سطح الأرض ليست مفاجأة.

التقط إيزاكمان الصورة من خلال قبة زجاجية بالكامل مبنية أسفل مخروط الأنف لمركبة Crew Dragon الفضائية التي كانت موطنًا لرواد الفضاء الأربعة غير المحترفين خلال أيامهم الثلاثة في المدار وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

بمجرد الوصول إلى الفضاء، يفتح مخروط الأنف، الذي يظهر بوضوح في الجزء العلوي الأيمن من صورة Isaacman ، ليوفر للركاب مناظر بانورامية للأرض من خلال القبة الزجاجية.

في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يشارك الطاقم المزيد من الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها بكاميرات iPhone وNikon، مما يوفر لأبناء الأرض مناظر أكثر استثنائية للأرض تم التقاطها من وجهة نظر فريدة أعلى من محطة الفضاء الدولية.

وApple ليست الشركة التقنية الوحيدة التي تقدم هاتفًا ذكيًا بنظام كاميرا متميز، على سبيل المثال، لعبت Samsung دورها في دفع تقنية كاميرا الهاتف الذكي إلى أقصى حدودها، حيث حصل Galaxy S21 Urtla على إشادة كبيرة من النقاد.