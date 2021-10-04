تحليل يكشف عن ديناصور مرعب جاب البرازيل قبل 70 مليون سنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - اكتشف علماء الحفريات نوعا جديدا من الديناصورات يبلغ طوله 16 قدما، جاب البرازيل قبل 70 مليون عام.

وكشف تحليل الحفريات أن المفترس المرعب، المسمى Kurupi itaata من قبل الباحثين، كان له أذرع صغيرة وذيل صلب ومهيأ بشكل جيد للركض.

وعُثر على بقاياه في مونتي ألتو، وهي بلدة في ولاية ساو باولو تعد واحدة من أغنى المواقع البرازيلية لاكتشافات الديناصورات.

ويعود النوع الجديد إلى فئة Abelisaurids، وهي الحيوانات المفترسة المهيمنة في نصف الكرة الجنوبي، في الوقت نفسه تقريبا الذي جابت فيه التيرانوصورات أمريكا الشمالية وآسيا.

وفي حين أن Abelisaurids تشبه T-Rex في المظهر العام بأذرع قصيرة صغيرة، إلا أنها كانت تمتلك جماجم قصيرة وعميقة بشكل غير عادي وغالبا ما كانت تحمل قرونا.

وقال الدكتور فابيانو فيدوي إيوري، من متحف الحفريات: “العظام التي عُثر عليها كانت عظام الحوض، وثلاث فقرات، وبعضها لم نتعرف عليه بعد. أجري تحليل علم الوراثة مع تلك (القطع) التي حددناها، والتي كشفت فيما بعد الأنواع التي ينتمي إليها الحيوان، ما سمح لنا أيضا بمعرفة أنه حيوان جديد”.

ونظر الباحثون أيضا في ما إذا كانت العظام بها أي علامات وخدوش أو تجوية أو علامات أسنان.

وتشير النتائج إلى أن جسد الديناصور ظل على سطح الأرض لفترة قصيرة قبل أن يُدفن في النهاية.

ولم تكن هناك أيضا علامات على وجود خدوش، ما يعني أن عظام Kurupi itaata لم تُنقل بعيدا من المكان الذي ماتت فيه إلى حيث عُثر عليها.

وقال الباحثون إن الأنواع عاشت في بيئة قاحلة مع القليل من الأمطار، إلى جانب أشكال التماسيح البيروصورية – آكلات اللحوم الشبيهة بالكلاب والتي كانت متنوعة ومتوفرة في أراضي غوندوان خلال العصر الطباشيري.

وقالوا إن اسم Kurupi يشير إلى وحش أسطوري من ثقافة السكان الأصليين في Guarani، إله الخصوبة والجنس.

وكتبوا في ورقتهم البحثية: “يرجع اختيار الاسم إلى حقيقة أنه عُثر على الحفريات في منطقة “موتيل بارايسو””.

ويأتي Itaata من اللغة الأصلية Tupi وله جذرين: ita للصخور وatã للصلب، في إشارة إلى الصخور القوية جدا لتكوين Marília في مناطق Monte Alto.

والآن، سيُعرض نموذج من Kurupi Itaata في متحف Monte Alto’s Museum of Paleontology.

ووصف الاكتشاف الجديد لـ Kurupi itaata في مجلة علوم الأرض في أمريكا الجنوبية.